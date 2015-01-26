Berlin'de Pegida ikilemi



İslam karşıtı Pegida hareketine karşı nasıl bir tutum izlenmesi gerektiği konusu Alman siyasetçiler arasında büyük tartışmalara neden oluyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel'in geçen cuma akşamı Pegida taraftarlarıyla bir tartışma oturumuna katılması koalisyon ortağının tepkisine yol açtı.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, Pegida destekçileriyle görüşme konusuna "büyük bir şüpheylee" yaklaştığını söyledi. Gabriel'in görüşmesini eleştiren Seehofer, "Önemli bir politikacının böyle bir adımın nasıl etkileri olabileceğini bilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

"Politikanın insanları endişelendiren konuları göz önünde bulundurması gerektiğini hep söyledim" diye sözlerini sürdüren Seehofer, ancak bunun için bu insanlarla bir araya gelmeye gerek olmadığını belirtti. Seehofer, "Pegida'nın önde gelenlerinin özgeçmişlerine bakın, kiminle iletişim halinde olduğunuzun bilincinde olmanız gerekli" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Pegida temsilcileriyle görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna hükümet sözcüsü Steffen Seibert, “Merkel'in bu yönde somut bir planının bulunmadığı” yanıtını verdi. Merkel'in düzenli olarak vatandaşlarla bir araya geldiğini belirten Seibert, ancak şu anda böyle bir görüşme için gereksinim olmadığını kaydetti.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'den Gabriel'in Pegida taraftarlarıyla görüşmesine destek gelmişti.