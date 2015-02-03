Pegida taraftarları kim?



Dresden Teknik Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, Pegida taraftarlarının üçte biri sağcı-milliyetçi yabancı düşmanı.

Araştırmanın sonuçlarını açıklayan siyaset bilimi uzmanı Prof. Dr. Werner J. Patzelt, geçen haftalar ve aylar içinde İslam karşıtı Pegida'nın öncülüğünde sokağa çıkan göstericilerin büyük çoğunluğunun aynı zamanda medya, siyaset ve siyasi partilerden de hoşnutsuz olduğunu dile getirdi.

Almanya'da genel olarak vatandaşlar arasında siyasetten ve sola doğru kayıştan memnuniyetsizlik olduğunu belirten Patzelt, Almanya'nın doğusunda, özellikle de Dresden'de bu memnuniyetsizliğin bir volkan gibi patladığı değerlendirmesini yaptı.

Umutları AfD'de

Araştırmaya göre siyasi yelpazede farklı yerlerde bulunsalar da Pegida taraftarları İslam karşıtlığında birleşiyor. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun siyasi umudu ise Euro karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisinde.

Pegida'nın yönetiminden ayrılan bir grup ise Avrupa için Doğrudan Demokrasi adlı başka bir hareket kurmuştu. Patzelt, bölünmenin ardından her iki hareketin de artık bir çekim gücü olmadığını savunuyor.

Araştırma Aralık ve Ocak aylarında Dresden'de düzenlenen üç protesto gösterisine katılanlarla yapıldı. Ancak araştırmayı yapan Prof. Dr. Werner J. Patzelt de tartışmalı bir isim. Görev yaptığı üniversitede öğrenciler ve bilim insanları tarafından yabancı düşmanlığını 'tehlikesiz gibi göstermeye çalışmakla' eleştiriliyor.