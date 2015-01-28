Pegida dağılıyor



Alman Stern dergisinin haberine göre, Pegida'nın kurucusu Lutz Bachmann'ın görevinden ayrılmasına rağmen Pegida içindeki tartışmalar dinmedi. Bachmann, Hitler kılığında poz verdiği fotoğrafların ve sosyal medyada mültecilere hakaret ettiğinin ortaya çıkmasının ardından görevinden ayrılmıştı.

Haberde, Pegida sözcüsü Kathrin Oertel ve organizasyon ekibinden bazı üyelerin salı akşamı yapılan toplantının ardından görevlerinden ayrıldıklarını açıkladıkları kaydediliyor. Toplantının başlıca konusunun Bachmann'ın Pegida'dan ayrıldığını açıklamasına rağmen tamamen görevini bırakmak istememesi olduğu belirtiliyor.

Kathrin Oertel konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Oertel, ünlü sunucu Günther Jauch'un programına katılmasının ardından organizasyonun en çok bilinen yüzlerinden biri haline gelmişti.