Paris'te terk edilmiş bir arabada kalaşnikof tüfekleri bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'te eş zamanlı olarak 6 ayrı noktaya gerçekleşen saldırılarda 132 kişi yaşamını yitirdi, 96'sı ağır 352 kişi yaralandı. Fransız Haber Ajansı AFP, yargı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Paris'in bir dış mahallesinde, terk edilmiş bir arabada, Kalaşnikof tüfeklerinin bulunduğunu bildirdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, araç bu sabah Paris'in Montreuil mahallesinde bulundu. Arabanın saldırganlar tarafından kullanılmış olduğu düşünülüyor. Bu olayın, bazı saldırganların kaçtığı yönündeki şüpheleri artırması muhtemel görünüyor.