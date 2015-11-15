Paris'teki Suriyeli mülteciler: Terör bizi burada da buldu

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşen eş zamanlı saldırılar, dünyanın dört bir yanındaki insanlar gibi ülkelerindeki savaştan kaçarak Fransa’ya sığınan Suriyeli mültecileri de etkiledi.

İki yıl önce Humus şehrini terk edip Fransa’ya yerleşen Muaz Şeklab, “Barış içinde yaşamak için tehlikeleri göze alıp ülkemizi terk ettik ama katiller bizi Avrupa’da da takip ediyor” dedi. Şeklab, “Terörizme karşı Fransız halkının yanındayız. Onların da özgürlüğümüzü kazanmak için bizim yanımızda olduğunu unutmadık” diye ekledi.

Saldırılardan sonra Avrupa’da mültecilere karşı tepki oluşmasından endişelenen Suriye’de IŞİD’e karşı mücadele ettikten sonra bu yaz Fransa’ya kaçan Suriyeli gazeteci Sakir İdris ise “Gerçekten korkuyoruz. Fransız halkı nazik ama bir miktar tepki olması anlaşılabilir. Fakat terör karşı olduğumuzu bilmelerini isteriz” diye konuştu.

Ağustos ayında bir tekneyle Avrupa’ya kaçan 35 yaşındaki Şamlı bir kadın, “Öyle görünüyor ki terör her yerde. Müslüman, Hıristiyan ayrımı da gözetmiyor” ifadelerini kullandı.