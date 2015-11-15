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Paris'teki saldırıda kullanılan araç bulundu

Saldırıda iki araba kullanıldığı tespit edilmişti

15 Kasım 2015 15:44

Paris’teki terör saldırısında kullanıldığı bildirilen iki araçtan birisi bulundu. Terk edilmiş olarak bulunan ve Belçika plakalı olduğu belirlenen aracın içerisinde üç kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi.

Habertürk’ün haberine göre Fransa Terörle Mücadele Savcısı François Molins, dün yaptığı açıklamada saldırılarda iki arabanın kullanıldığını tespit ettiklerini, Seat Leon model siyah aracın saldırıları gerçekleştiren üç gruptan 10. ve 11. bölgedeki saldırıları yapanlarca kullanıldığını bildirmişti.

 

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