CNN International'ın iddiası: Paris saldırganlarından ikisi sahte Türk pasaportu kullandı

CNN International’ın ünlü sunucusu Christiane Amanpour, Fransa tarihinin en kanlı terör saldırılarına imza atan canlı bombalardan ikisinin “sahte Türk pasaportu taşıdığını” öne sürdü.

Paris'teki gelişmeleri yerinde takip eden Amanpour, sahte Türk pasaportu taşıdığı iddia edilen teröristlerin ünlü Stade de France stadyumu yakınlarında kendilerini havaya uçurduğunu bildirdi. Ancak saldırganların pasaportlarındaki isim haberde yer almadı.

Haberde, Stade de France bombacılarından biri olan ve 3 Ekim’de Bodrum açıklarındaki Yunan adası Leros'a ulaşan mülteciler arasına karışarak AB ülkelerine girdiği ortaya çıkan teröristin adının ise Ahmed el Muhammed olduğu belirtildi. El Muhammed'in kendisine verilen “acil durum pasaportu” ile Makedonya ve Sırbistan üzerinden Hırvatistan'a geçtiği bildirildi.

Amanpour, El Muhamed'le ilgili bilgileri, Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından bilgilendirilen bir senatörden aldığı ifade edildi.

103 kurbanın kimliği belli

Fransa Başbakanı Manuel Valls cuma gecesi yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenlerden 103'ünün kimlikleri tespit edildiğini bugün açıklamıştı. Öte yandan Fransa, saldırının ardından Avrupa Birliği ülkelerinin içişleri bakanlarını toplantıya çağırdı.

Belçika'da 7 kişi gözaltında



Belçikalı yetkililer Paris saldırılarıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle yedi kişiyi gözaltına alındığını açıkladı.

Belçika devlet televizyonu RTBF Paris saldırganlarından ikisinin Belçikalı olduğunu öne sürdü.

Belçika polisi, saldırılarla bağlantılı olarak dün Brüksel'deki bir mahalleye baskın yapmıştı.