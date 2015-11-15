Eyfel Kulesi kapandı, olağanüstü hal ilan edildi, asker sokağa indi; işte Paris'te son durum...

Fransa’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez olağanüstü hal ilan edildi ve terörün vurduğu Paris’te asker sokağa indi. 132 kişinin öldüğü terör saldırılarının ardından bayrakların yarıya indirildiği ülkede 3 gün yas var. Fransa’nın sembolü Eyfel Kulesi süresiz kapandı. Dünyanın en canlı başkentlerinden biri yasa büründü.

CNN Türk muhabiri Arzu Çakır Morin, Fransa’nın kâbus gecesini ve sonrasını Hürriyet için şöyle değerlendirdi:

Fransa’nın kalbinde, Paris’te meydana gelen saldırı Fransızlara derin bir şok yaşattı. Gece karanlıkta sokaklarda yalnızca polis, ambulans ve gazeteciler vardı. Güvenlik güçleri uzun ve soğuk gecenin içinde saldırıların olduğu yollarda ve salonlarda güvenlik önlemleri aldılar. Sabaha kadar sokaklarda tek bir insana bile rastlamak mümkün değildi. Karanlıkta yalnızca saldırganlar, kurbanlar, gazeteciler ve polisler vardı. Sanki sabah hiç olamayacak, gün ışığı hiç doğmayacak gibi karanlık ve uzun bir geceydi.

Sessiz yas

Bir taraftan Paris sokaklarında kovalamaca devam ederken, diğer taraftan da ilk yardım görevlileri durumu son derece ağır olan yaralıları kurtarmaya çalışıyordu. Güvenlik görevlileri Parislilerin ikinci bir duyuruya kadar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamasını istedi. Okullar ve kamu kurumları kapandı, gösteriler yasaklandı. Fransızlardan evde kalmaları istendi.

En kanlı saldırının yapıldığı Bataclan’da polis yolun iki tarafını kapattı. Sabah saatlerinde yalnızca birkaç gazeteci ve polis görev yapıyordu. Fransız devletinin en tepesinde ve halk arasında tam bir panik havası yaşandı. İnsanlar sokağa çıkma yasağına, teröristlerin hâlâ sokaklarda dolaşma ihtimali nedeniyle uydu. Ancak günün ilk ışıklarıyla, kent yavaş yavaş uyanmaya başladı. Önce gazeteci sayısı arttı. Ardından yavaş yavaş Parisliler sokağa çıkmaya başladılar. Saldırının olduğu yollar trafiğe kapandığı için yürüyerek Bataclan’da yaşamını kaybeden 100 kurbanın yasını tutmaya geldiler.

Ağlayan görgü tanıklarının yerini, ellerinde mum ve çiçeklerle gelen Parisliler aldı. Medya, “Artık bu bir terör saldırısı değildir, savaş durumu vardır. IŞİD Fransa’ya savaş ilan etmiştir” diye öfkelenirken, halk sessiz yas tutmayı tercih etti. Öğlen saatlerinde ise artık kalabalık bir kitle Bataclan konser salonunun iki girişindeki güvenlik bariyerlerinin arkasında toplandı.

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Hakkı Akil olay yerine geldi, canlı yayınlara katıldı. Kameraların önünden çekilince “Bu kadar panik yaratmamak lazım. İnsanların normal yaşamlarına devam etmesi gerekir. Halkın bir psikoza girmesini engellemezlerse bu sadece saldırganların istediğini yapmak anlamına gelir” dedi. Fransız istihbaratının Hollande’ı maça götürecek kadar gafil avlanmasını ‘normal’ bulduğunu söyledi: “Terörle mücadele etmek, futbol maçında kaleci olmaya benzer. 90 dakika gol yemezsiniz ama son dakikada top ağlara gider. Maalesef bu böyle” diye konuştu.

Yürüyüşler yasaklandı

Fransızlar ne olduğunu ve bundan sonra neler yapılacağını anlamaya çalışıyor. Şaşkınlık, öfke, üzüntü ve yas bir arada... Bir taraftan saldırganların kimlikleri tespit edilirken, diğer taraftan da ordu göreve çağırılarak kamusal alanda kuş uçurtulmuyor. Üç gün yas ilan edildi. Perşembe gününe kadar bütün gösteri ve yürüyüşler yasaklandı. Paris’teki Eyfel Kulesi’nin süresiz olarak ziyarete kapatıldığı açıklandı. Fransa’daki ünlü tema parkı Disneyland Paris dün faaliyetini durdurdu. Ünlü İrlandalı rock grubu U2 da dün akşamki konserini iptal etti. Asker sokaklarda polise güvenlik desteği veriyor.

Türk yok

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Hakkı Akil, Paris’te IŞİD’ın gerçekleştirdiği terör saldırılarında dün itibariyle ölen veya yaralı Türk olduğuna dair kendilerine bir bilginin gelmediğini söyledi. Fransız makamları ve kriz masasıyla sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Akil, “Kriz masasından veya sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızla ilgili şu ana kadar olumsuz bir haber almadık” dedi. Akil, THY’nin Fransa’dan yaptığı uçuşların alınan yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle rötarlı da olsa gerçekleştiğini ifade etti.

"Bayım... Hamileyim yalvarırım..."

Cep telefonlarıyla çekilen görüntüler yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Görüntülerde katliamın olduğu konser salonundan kaçan bir kadının “Bayım, hamileyim, yalvarıyorum” şeklindeki sözleri duyuluyor. Görüntülerde yaralılar kaçmaya çalışırken, kimileri de hayatını kaybeden yakınlarını yerde sürükleyerek uzaklaştırmaya çalışıyor. Olaylarsa dakika dakika şöyle gelişti:

-21.20: Stade de France’ın D kapısında ilk patlama meydana geldi.

- 21.25: Paris’in 10. bölgesindeki Bichat ve Alibert sokaklarında silahlı saldırılar düzenlendi.

- 21.30: Stade de France H kapsında ikinci patlama sesi duyuldu.

- 21.32: Paris’in 11 . bölgesindeki Fontaine-au-Roi’da meydana gelen patlamada 5 kişi öldü

- 21.43: 11. bölgedeki Voltaire Bulvarı’nda intihar saldırısı gerçekleştirildi.

- 21.48: Faidherbe sokağında bir kafenin terasına silahlı saldırı yapıldı.

- 21.49: Silahlı 4 saldırgan Bataclan konser salonuna girdi.

- 21.53 : Stade de France’ın 400 metre yakınında 3. patlama meydana geldi.

- 00.20: Bataclan konser salonuna giren saldırganlar en az 80 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı gerçekleştirdi.

Sahneden kaçarak hayatta kaldılar

En çok can kaybı ABD’li rock grubu Eagles of Death Metal’ın (Death Metal Kartalları) konseri sırasında yaşandı. Grubun davulcusu Julian Dorio’nun eşi Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, “Grup üyeleri güvende. Sahnedeki herkes kaçmayı başardı” dedi.