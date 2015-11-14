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Paris katliamında hayatını kaybeden Elif Doğan'ın babası: Türkiye'de böyle şey olur mu endişesi yaşarken...

"Yılladır duyardık terörü, böyle bir şeyi tahmin etmiyorduk"

14 Kasım 2015 23:48

Fransa'nın başkenti Paris'te eş zamanlı olarak meydana gelen saldırılarda hayatını kaybeden Türk asıllı Belçika vatandaşı Elif Doğan'ın babası Kemal Doğan, "Türkiye'de böyle şey olur mu endişesi yaşarken, dünyanın belli başlı metropolünde kızımızı kaybettik" dedi. 

DHA'nın haberine göre, 30 yıl Belçika'da yaşayıp market zinciri kurduktan sonra İzmir'e yerleşen Kemal Doğan, ne Belçika ne de Fransa'da kriz masalarından kızının durumu hakkında akşam saatlerine kadar bilgi almadı. Kızının saldırılarda hayatını kaybettiğini internetten öğrenen Kemal Doğan, şöyle konuştu:

"Kızım Belçika'da bir işçi bulma şirketinde çalışıyordu. Ancak ayda 10 gün de Paris'te işlerini yürütüyordu. Saldırının olduğu yere yakın bir yerde de şirkete ait evde kalıyordu. Dün saat 22.00'de saldırı haberini öğrendiğim zaman iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ardından sabah arkadaşım aradı ve Fransa'da bombalı saldırı olduğunu söyledi. Ben de kızıma ulaşmaya çalıştım. Akşama kadar da ulaşamadım. Hem Belçika hem de Fransa'daki kriz masalarını aradım. Sonuç çıkmadı. Sonra bana Belçika makamları iki kişinin hayatını kaybettiğini, onların da ailelerine ulaştıklarını söyleyince bizler de rahatladık. Yaralı olduğunu düşünüp ona göre araştırma yaptık. Şu ana kadar da bizi iki ülkenin resmi makamlarından arayan olmadı. Şimdi internetten öğrendik. Büyük acı yaşadık." 

 

"Yılladır duyardık terörü, böyle bir şeyi tahmin etmiyorduk"

 

Avrupa'da terör endişesi hiç yaşamadıklarını da anlatan Kemal Doğan şöyle devam etti:

"Terör geldi bizi ziyaret etti. Yılladır duyardık terörü, böyle bir şeyi tahmin etmiyorduk. Türkiye'de böyle şey olur mu endişesi yaşarken, dünyanın belli başlı metropolünde kızımızı kaybettik. Terör saldırılarını beklemiyorduk. 30 yıl yaşadık Belçika'da, böyle şeyi hayal bile edemezdik, beklemiyorduk."

Terör saldırısından sonra Avrupa'da Müslümanlara yaklaşımın negatif olacağını da ifade eden Kemal Doğan, "Terör saldırısından sonra Avrupa'da bu saatten sonra yabancı düşmanlığı daha da ön plana çıkar. İnsanlara bakışı negatif olur. Zaten negatifti daha da negatif olur" dedi.

 

"Orada da arkadaşları, mezarına çiçek bırakmak ister..."

 

Kendisi, eşi ve kızının çifte vatandaş olduğunu, 30 yıl Belçika'da yaşadıklarını, kızlarının orada doğduğunu anlatan Kemal Doğan, iklimi güzel diye eşiyle İzmir'e yerleştiklerini, kızının ise alışamayabileceği için Belçika'da kaldığını anlattı. Kızının sevenlerinin orada daha çok olduğunu, söyleyen Kemal Doğan, "Daha karar vermedik nereye gömeceğimize. Orada da arkadaşları, mezarına çiçek bırakmak ister. Bizler de zaten gidip geliyoruz. Ama karar vermedik. Çok üzgünüm" diye konuştu.

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