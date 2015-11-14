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Paris’teki katliamda hayatını kaybedenlerden biri Türk asıllı Belçika vatandaşı Elif Doğan

Elif Doğan ve eşi Milko Jozic, Bataclan konser salonu yakınlarında yaşıyordu

14 Kasım 2015 22:10

Fransa’nın başkenti Paris’teki eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybeden 132 kişiden birinin, Türk asıllı Belçika vatandaşı Elif Doğan olduğu iddia edildi. Bataclan konser salonu yakınlarında oturan Doğan’ın, eşi Milko Jozic’le birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

VRT kanalına açıklama yapan Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, saldırılarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş ancak kimlikleri açıklamamıştı. Belçika basını ise hayatını kaybeden iki kişinin, en çok can kaybının yaşandığı Bataclan konser salonu yakınlarında yaşayan Elif Doğan ve Milko Jozic olduğunu iddia etti.

La Meuse gazetesindeki haberde, Doğan'ın bu sabah Paris'te bir toplantısı olduğu, ancak katılamadığı, Jozic'in de bu sabah Çin'e gideceği ancak check-in yaptırmadığı belirtildi.

Belçika'nın Liege bölgesinden olan Doğan ve Jozic, dört aydır Paris'te teröristlerin kalabalığa ateş açtığı Bataclan konser salonu yakınlarında yaşıyordu. Milko Jozic'in eski eşi, arkadaşlarının çiftin yaşadıkları apartmana gittiklerini ancak evde kimsenin olmadığını söyledi.

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