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Dünya

"Paris saldırılarıyla 'Bize kaosu yaşatıyorsunuz, bütün dünyaya kaos yaşatacağız' mesajı verildi"

Ahmet İnsel: Ciddi güvenlik önlemlerinin olduğu dönemde saldırı düzenlendi

14 Kasım 2015 17:16

Sourbonne Üniversitesi'nde öğretim üyeliği de yapan Prof. Ahmet İnsel, en az 132  sivilin hayatını kaybettiği Paris saldırılarını CNN Türk'e değerlendirdi. İnsel, IŞİD'in üstlendiği saldırılarla ilgili olarak,  ''Bütün dünyaya 'Bize kaosu yaşatıyorsunuz. Biz bütün dünyaya kaosu taşıyacağız' mesajıdır. Artık hemen hemen bütün bu eylemlerde karşımıza çıkan tablo eylemciler rehin alma, pazarlık yapma amacıyla hareket etmiyorlar. En fazla insanı öldürecek ve kendileriyle birlikte ölecek eylemler yapıyorlar'' dedi.

İnsel, şunları söyledi:

''Fransa'daki özellikle son dönemde cihatçı çevrelere yönelik operasyonların artmasıyla bağlantılı olması lazım. İkincisi Fransa'dan Suriye ve Irak'a giden ciddi miktarda Fransız kökenli cihatçı var. Onların bir kısmının geri dönüp eylem yapmış olma ihtimali var. Bunlar şu anda çok genel değerlendirmeler... Fransa'da bir kaç gündür genel bir 'kırmızı alarm' olarak adlandırılan güvenlik önlemleri başlamıştı. Ciddi güvenlik önlemlerinin olduğu bir ortamda bu saldırıların gerçekleştiğini belirtmek gerekir.

Bütün dünyaya 'Bize kaosu yaşatıyorsunuz. Biz bütün dünyaya kaosu taşıyacağız' mesajıdır. Artık hemen hemen bütün bu eylemlerde karşımıza çıkan tablo eylemciler rehin alma, pazarlık yapma amacıyla hareket etmiyorlar. En fazla insanı öldürecek ve kendileriyle birlikte ölecek eylemler yapıyorlar. Eylemcilerin pazarlığa girmesi yok burada.

 

'Savaş ortamı gibi olacak'

 

Bugün Fransa'da Charlie Hebdo saldırısından sonra alınmayan önlemler alındı. Olağanüstü hal ilan edildi. Paris ve çevresindeki mücavir bölgede okullar, müzeler, havuzlar, sinemalar kapalı yeni bir emre kadar. Fransa'daki okul gezmeleri iptal edildi. Sınırlar denetim altında... Paris'te sokağa çıkma yasağı yok ama belediye halen insanların çok acil ihtiyaçları olmadığı sürece sokağa çıkmamalarını rica ediyor.Çünkü 8 saldırgan dışında başka saldırganların olması veyahut başka eylemlerin de yapılabileceğinden endişe ediliyor. Önümüzdeki dönemde bir tür savaş ortamında yaşar gibi olunacak zannediyorum. Bunun çok büyük yankıları olacak.

Bir kesim arkadaşım bunun Fransa'nın 11 Eylül'ü olduğunu söyledi. Aslında bir tür savaş yaşıyoruz, parçalı bir savaş... Bu düzensiz savaşta soğukkanlılığı korumak, öte yandan da güvenlik devletinin bunu fırsat bilerek özgürlük alanlarını çok daha fazla kısıtlamasına izin vermemek gerekiyor. Olağanüstü hal bizdeki olağanüstü hali andırıyor. 10 gün için geçerli bu şimdilik...

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