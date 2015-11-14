Paris saldırısının ardından sosyal medyada neler konuşuluyor?

Paris'te 6 farklı noktada gerçekleşen terör saldırıları sosyal medyanın da bir numaralı gündem maddesi oldu. Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılar, saldırıya yönelik tepkilerini #Paris ve #ParisAttacks etiketiyle dile getirdi.

İşte sosyal medyada konuşulanlar:

#parisattacks Tweetleri