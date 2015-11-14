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Paris saldırısının ardından sosyal medyada neler konuşuluyor?

Paris saldırısının ardından sosyal medya kullanıcıları görüşlerini #Paris ve #ParisAttacks etiketiyle paylaşıyor

14 Kasım 2015 15:58

Paris'te 6 farklı noktada gerçekleşen terör saldırıları sosyal medyanın da bir numaralı gündem maddesi oldu. Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılar, saldırıya yönelik tepkilerini #Paris ve #ParisAttacks etiketiyle dile getirdi. 

İşte sosyal medyada konuşulanlar:

 

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parisanmafransasosyal medya

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