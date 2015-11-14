Rusya: Paris saldırısı IŞİD ve El Nusra'ya karşı savaşın haklılığını gösterdi

Paris Katliamının ardından liderler önemli açıklamalarda bulunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, IŞİD ile ortak bir savaş yürütülmesi gerektiğini savunarak "Paris saldırıları IŞİD ve El Nusra'ya karşı savaşın haklılığını gösterdi" ifadelerini kullandı.

DHA'dan Siyamend Kaçmaz'ın haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Paris'te yaşanan terör olayından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Fransa Devlet Başkanı François Hollande ve tüm Fransa halkının yanında olduğunu bildirdi.Putin yaptığı açıklamalarda, "Rusya bu insanlık dışı olayı lanetliyor ve bu terör suçunun soruşturmasında her türlü desteği sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.