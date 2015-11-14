T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: Paris saldırısı IŞİD ve El Nusra'ya karşı savaşın haklılığını gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Paris saldırılarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada 'ortak savaş' mesajı verdi

14 Kasım 2015 14:55

Paris Katliamının ardından liderler önemli açıklamalarda bulunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, IŞİD ile ortak bir savaş yürütülmesi gerektiğini savunarak "Paris saldırıları IŞİD ve El Nusra'ya karşı savaşın haklılığını gösterdi" ifadelerini kullandı. 

DHA'dan Siyamend Kaçmaz'ın haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Paris'te yaşanan terör olayından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Fransa Devlet Başkanı François Hollande ve tüm Fransa halkının yanında olduğunu bildirdi.Putin yaptığı açıklamalarda, "Rusya bu insanlık dışı olayı lanetliyor ve bu terör suçunun soruşturmasında her türlü desteği sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

pariskatliamıişidfransafransız

İlgili Haberler

10 maddede Paris katliamı: Şu ana kadar neyi biliyoruz?

Resmi rakamlara göre ölü sayısı en az 129, 99'u yaralı 352 yaralı olduğu belirtiliyor

Fransa: Paris saldırısını IŞİD düzenledi, bu savaş nedeni

François Hollande, Fransa'da katliam nedeniyle üç günlük ulusal yas ilan edildiğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24