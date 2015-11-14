Fransa: Paris saldırısını IŞİD düzenledi, bu savaş nedeni

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, resmi rakamlara göre 129 sivilin öldüğü Paris katliamının ardından sabah saatlerinden düzenlenen Güvenlik Konseyi'nden sonra yaptığı açıklamada saldırının IŞİD tarafından düzenlendiğini söyledi.

François Hollande, "Dün Paris ve Stade De France'ın yer aldığı Saint Denis'te olanlar Fransa için savaş nedenidir" dedi.

Hollande açıklamasında, kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırılarda 129 sivilin öldüğünü belirtti. CNN International, saldırılarda en az 153 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü.

Paris saldırılarının plan ve organizasyonunun ülke dışında yapıldığını söyleyen Hollande, eyleme Fransa içinden yardım edildiğini belirtti.

Hollande ayrıca, Fransa'da katliam nedeniyle üç günlük ulusal yas ilan edildiğini söyledi.



Sınırlar kapatılmıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te dün akşam saatlerinde düzenlenen bir dizi saldırının ardından ilk kez açıklama yapan Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini belirterek, Fransa'nın bütün sınırlarının kapatıldığını söylemişti.

Hollande şunları söylemişti:

"Çok sayıda ölü ve yaralı var. Birkaç dakika sonra bakanlar toplantısı başlayacak. Kimin terörist kimin suçlu olduğunu öğreneceğiz. Tabii ki kurbanları yaralıları düşünüyorum. Herkese barış çağrısında bulunuyorum. Teröre karşı Fransa birlik içinde olmalı.

Şu anda bizi korkutmayı başardılar ama bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum. Güvenlik kuvvetlerinin operasyonları devam ediyor.

Fransa'nın bütün sınırları kapandı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Bu suçları işleyenlerin kaçmaması için tüm sınırları kapatma kararı aldık."

G-20 programını iptal etmişti

Antalya'da gerçekleşecek olan G-20 Liderler Zirvesi'ne katılması beklenen Hollande bu programını iptal etmişti.

IŞİD üstlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te 128 sivilin hayatını kaybettiği saldırıları IŞİD üstlendi.

IŞİD'den yapılan açıklamada, saldırıların, "üzerlerinde patlayıcı düzenek bulunan ve makineli tüfek taşıyan" sekiz militan tarafından düzenlendiği belirtildi.

IŞİD, katliamın, "Fransa'nın mevcut politikalarını sürdürmesi halinde en büyük hedef olarak kalmaya devam edeceğini göstermek için yapıldığını" ifade etti.

Açıklamada, kanlı eylemin, "IŞİD kontrolündeki topraklara düzenlenen hava saldırılarına ve Hazreti Muhammed'e yapılan hakaretlere cevap olarak" gerçekleştirildiği belirtildi.

Reuters haber ajansı, Paris saldırılarının ardından IŞİD'in bir video yayınladığını bildirdi.

Ne zaman çekildiği belirsiz olan videoda, Suriye'ye gidemeyen IŞİD destekçileri, Fransa'da saldırı düzenlemeye teşvik ediliyor.