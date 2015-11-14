10 maddede Paris katliamı: Şu ana kadar neyi biliyoruz?

Fransa'nın başkenti Paris, eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırılarla kana bulandı. Saldırıda 129 sivil, 8 saldırgan hayatını kaybetti. 99'u ağır 352 yaralı olduğu belirtiliyor.

Şu ana dek 10 maddede Paris katliamında bilinenler ve bilinmeyenler şöyle:

Ne biliyoruz?

1) Silahlı saldırılar şehir merkezinde 6 ayrı noktada gerçekleşti. Saldırıyı 8 saldırgan gerçekleştirdi.

2) François Hollande, saldırıyı IŞİD'in düzenlediğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, saldırıyı 'savaş nedeni' olarak niteledi.

3) Hollande'ın bu sözlerinden dakikalar sonra IŞİD, saldırıyı üstlendi.

4) Resmi rakamlara göre en az129 sivil hayatını kaybederken, 99'u ağır olmak üzere 250'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Sadece Bataclan konser salonunda rehine alınan 87 kişinin öldüğü belirtildi. Polis salona baskın düzenleyip 100'den fazla rehineyi kurtardı

5) Fransa-Almanya maçının oynandığı, şehrin banliyölerindeki Stade de France yakınlarında da patlamalar oldu. Maçın ardından polis taraftarlardan statta kalmalarını istedi ve bir süre sonra güvenli kapılardan tahliye yapıldı.

6) Fransız başsavcılığına göre 7’si üstündeki bombaları patlatan toplam 8 saldırgan öldü, ancak polisin hala saldırganların işbirlikçilerinin peşinde olduğu belirtiliyor. Saldırganların Kalaşnikof tipi silahlar kullanıldığı sanılıyor.

7) Fransa sınır kapılarında tekrar pasaport kontrolüne başladı, OHAL ilan etti. Cumhurbaşkanı François Hollande Türkiye’de yarın başlayacak G-20 zirvesi için gerçekleştireceği ziyareti iptal etti.

8) Saldırıların koordineli olduğu düşünülüyor. Bir saldırganın üzerinden Suriye pasaportu çıktı.

Neyi bilmiyoruz?

9) Saldırıların ardından Türkiye’de düzenlenecek G-20 gündemi, liderlerin katılımı ve sonuç bildirgesinin nasıl etkileyeceği henüz belli değil.

10) Türkiye, ABD ve Fransa’nın da yer aldığı IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye’de askeri operasyonları artırmaya hazırlanıyordu. Bu ülkelerin başsağlığı ve kınama açıklamaları dışında saldırılara nasıl tepki göstereceği bekleniyor.