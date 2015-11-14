Antalya'daki G20 zirvesi Paris katliamının gölgesinde başlıyor

Dünyanın ekonomik ve siyasi açıdan en güçlü 20 ekonomisinin liderini bir araya getiren G20 Zirvesi, bugün katılımcı ülkelerin iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu B20 Zirvesi ile başlıyor. G20 Türkiye’nin dönem başkanlığı 15-16 Kasım’da Antalya’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın evsahipliğini yapacağı liderler zirvesi ile son bulacak. Zirvede Paris'te düzenlenen terör saldırıları, mülteci sorunu, küresel ekonomi, büyüme, istihdam, yatırımlar, finansal düzenlemeler, vergiler gibi pek çok ele alınacak. Fransa'daki terör saldırıları nedeniyle Cumhurbaşkanı François Hollande, ziyaretini iptal etti. Devlet başkanlarının yanı sıra yaklaşık 13 bin kişinin katılacağı zirve için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. 6.5 milyon TL’ye mal olan Yüz Tanıma Sistemi Türkiye’de ilk defa G20 Zirvesinde kullanılıyor

Geçen yıl Aralık’ta G20 dönem başkanlığını üstlenen Türkiye, yıl boyunca G20 maliye bakanları, merkez bankası başkanları, enerji bakanları, çalışma bakanları toplantılarının yanı sıra; kadın, sendikalar ve iş dünyası temsilcilerini biraraya getiren toplantılara ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin dönem başkanlığı 15-16 Kasım’da Antalya’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın evsahipliğini yapacağı liderler zirvesi ile son bulacak ve yeni dönem başkanı Çin olacak. Zirve sırasında Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katılımcı liderlere bir resepsiyon vermesi beklenirken; zirvede küresel ekonomi, büyüme, istihdam stratejileri, yatırımlar, finansal düzenlemeler, uluslararası vergi gündemi, yolsuzlukla mücadele, IMF reformu, ticaret ve enerji başlıklarının ele alınacağı oturumlar düzenlenecek.

Antalya Zirvesi’ne aralarında ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İngiltere Başbakanı David Cameron, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz’in de bulunduğu dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve IMF temsilcileri de katılacak.

2030’a kadar 70-90 trilyon $

altyapı harcaması gerek

Zirvenin gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Bilhassa yüzde 2’lik global büyüme hedefl erine ulaşılması için tüm ülkelerin çalışmasını takip ettik, ediyoruz. Küresel büyümenin motor gücü yatırımlardır. Ticaretin artırılması ve altyapı eksiklerinin giderilmesi yönünde ortak adımlar atılmasına ihtiyaç var. Hem gelişmiş hem gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin 2030’a kadar 70 ila 90 trilyon dolar arasında altyapı yatırımına ihtiyacı var...Genç ve kadın istihdamına özel önem verilmesi gerekli. Ekonominin belkemiği olan KOBİ’lerin güçlendirilmesi gerekiyor. Biz tüm bu konuları kapsayıcılık başlığı altında Antalya zirvesinde gündeme getiriyoruz” dedi. G20 liderler zirvesi genellikle ekonomik meselelerin ele alındığı bir platform olmakla birlikte Türkiye dönem başkanı olarak Suriye krizinin yanı sıra göçmenler ve terörizm konusunun da zirve gündemine eklenmesini istedi.

Suriye meselesi ekonomik

sonuçlar da doğruyor

“Suriye meselesi insani ve terör boyutunun yanı sıra ekonomik sonuçlar da doğuruyor” diyen Erdoğan, “Bizim G20 gündemine Suriye ve Irak meselesini dahil etmemiz platformun asıl amacına aykırı değildir. Bu yapının sahip olduğu kapsamlı ve etkin temsil gücü ile daha etkin rol oynaması tüm insanların hayrına olacak” dedi.

Suriye, mülteciler ve terörizm konularının Erdoğan’ın ilk gün liderlere vereceği çalışma yemeğinde ele alınması beklenirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da “Her G20 zirvesinden sonra sonuç bildirgesi yayınlanıyor. Göç ve terör meselesi de bu bildirgeye yansıtılacak... Bu sıcak konular Antalya’da ele alınacak. Ama kimse Antalya’da Suriye meselesini çözeceğiz diye bir beklentiye girmesin” değerlendirmesinde bulundu.

G20 zirvesi Cumartesi günü Viyana’da yapılacak 3. Suriye konulu toplantıdan bir gün sonra gerçekleşeceği için Viyana zirvesinde tartışılan ana unsurların burada da liderler düzeyinde gündeme gelmesi bekleniyor. ABD, Rusya, Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerin dışişleri bakanları geçtiğimiz haftalarda Viyana’da Suriye krizine siyasi çözüm konulu toplantıda biraraya gelmiş, ancak özellikle Esad’ın geleceği konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle bir sonuca ulaşılamamıştı.

Rusya’nın son olarak Suriye’de 18 aylık bir reform süreci başlatılması, bunun sonunda seçimlerin yapılması ve bu seçimde Esad’ın da aday olmasına olanak sağlayabilecek yeni bir öneri hazırlığı içinde olduğu iddia edilmişti.

G20’ye özel yüz tarama sistemi

Devlet başkanlarının yanı sıra yaklaşık 13 bin kişinin katılacağı zirve için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. 6.5 milyon TL’ye mal olan Yüz Tanıma Sistemi Türkiye’de ilk defa G20 Zirvesi'nde kullanılıyor. Sistem, kameralardan alınan görüntülerdeki veya fotoğraflardaki insan yüzlerini tespit ediyor. Ardından bu yüzleri veri tabanındaki bilgilerle kıyaslayarak yüz tanıma işlemini gerçekleştiriyor. Alınan görüntülerdeki insan yüzleri, şüpheli kişilerle örtüştüğünde ise alarm vererek, operatörü bilgilendiriyor.

Yeni nesil yüz tanıma sistemi, tespit edilen yüzlerin aynı zamanda cinsiyetini ve yaklaşık olarak yaşını tahmin etme yeteneğine de sahip. Bu özellikler sayesinde, giriş-çıkışlar kontrol altına alınıyor, tespit edilen kişilerin girişleri engelleniyor ve bu şekilde kritik öneme sahip zirvenin güvenliği sağlanıyor.