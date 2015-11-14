Katliam sonrası Fransız basını: Paris'in merkezinde savaş!

Paris'teki terör saldırıları sonrasında Fransa'daki yerel ve bölgesel gazeteler olayı, "Paris’in merkezinde savaş" ve "Paris savaşta" şeklinde ön plana çıkardı.

Sol eğilimli Liberation "Paris’te katliam" başlığı ile çıkarken, sağ eğilimli Le Figaro, "Paris’in ortasında savaş" başlığını tercih etti.

Le Parisen gazetesi ise başkenti kana bulayan terörist saldırı ile "Paris’te korku dolu gece" yaşandığını yazdı.

Bu arada ana muhalefetteki Cumhuriyetçiler Partisi Lideri Nicolas Sarkozy yaptığı açıklama ile hükümetin, olağanüstü hal ve sınırların kapatılması uygulamasına tam destek verdiğini bildirdi.