T24 LogoT24 Logo
Dünya

Katliam sonrası Fransız basını: Paris'in merkezinde savaş!

Sol eğilimli Liberation "Paris’te katliam" başlığı ile çıkarken, sağ eğilimli Le Figaro, "Paris’in ortasında savaş" başlığını tercih etti

14 Kasım 2015 10:49

Paris'teki terör saldırıları sonrasında Fransa'daki yerel ve bölgesel gazeteler olayı, "Paris’in merkezinde savaş" ve "Paris savaşta" şeklinde ön plana çıkardı.

Sol eğilimli Liberation "Paris’te katliam" başlığı ile çıkarken, sağ eğilimli Le Figaro, "Paris’in ortasında savaş" başlığını tercih etti.

Le Parisen gazetesi ise başkenti kana bulayan terörist saldırı ile "Paris’te korku dolu gece" yaşandığını yazdı.

Bu arada ana muhalefetteki Cumhuriyetçiler Partisi Lideri Nicolas Sarkozy yaptığı açıklama ile hükümetin, olağanüstü hal ve sınırların kapatılması uygulamasına tam destek verdiğini bildirdi.

ETİKETLER

fransabasıngazetehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24