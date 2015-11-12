G20 için sıkı güvenlik önlemleri



Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenecek G20 Zirvesi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Dünya liderlerinin ağırlanacağı zirve için sıkı güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

Zirveye katılacaklar ile katılımcıları koruyacak güvenlik güçlerinin sayısının neredeyse eşit olacağı bildiriliyor. Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, aralarında 3 bin basın mensubunun da olacağı yaklaşık 13 bin katılımcı bekleniyor. Zirvede güvenliği sağlamak üzere bölgede 12 bin güvenlik gücünün görev yapacağını açıkladı.

Ayrıca yeni 350 güvenlik kamerasının yerleştirildiği, sahil güvenliğinin sağlandığı ve sağlık personelinin hazır tutulduğu verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Barışçıl protestolara izin verilecek

CNNTürk kanalının verdiği bilgiye göre, yüksek güvenlik önlemleri kapsamında, zirvenin düzenleneceği alana kilometrelerce mesafede barikatler kuruldu. Antalya Valisi Muammer Türker, güvenlik nedeniyle barikatların kurulduğu alanın dışında barışçıl protesto gösterileri düzenlenmesine izin verildiğini kaydetti.

Zirve nedeniyle Belek'teki birçok tesis rezerve edildi. Zirve süresince çalışacak 10 bin personele ek 15 bin personel daha görevlendirildi. Türkiye Turizm Bakanlığı'nın, zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanlarına Angora Halı ve heybe hediye edecekleri bildirildi.