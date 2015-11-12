NTV ve DHA bürolarına G20 ve Silvan baskını

DHA Mersin bürosu ve NTV Ankara temsilciliği, 10 gündür sokağa çıkma yasağının bulunduğu ve 7 sivilin hayatını kaybettiği Silvan'da yaşananlar ile G20 zirvesini protesto eden Devrimci Parti üyeleri tarafından basıldı.

DHA'nın haberine göre; Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde güvenlik güçlerinin operasyonlarını ve sokağa çıkma yasağını protesto eden Devrimci Parti üyesi 6 kişi, DHA Mersin Bürosu'na girerek slogan atıp pankart astı. Eylem polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. 6 kişi gözaltına aldı.

NTV Ankara temsilciliğine baskın

NTV Ankara Temsilciliği de yine kendilerine Devrimci Parti üyesi olduğunu belirten kişiler tarafından basıldı. Binaya gelen 20 kadar gösterici içeri girdi. Olayın duyulmasının ardından gelen Çevik Kuvvet ekipleri içeri girerek 9 eylemciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan eylemciler Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Eylemciler, Nene Hatun Caddesi üzerindeki binanın önüne "Emperyalizme karşı Aziz olunmalı. G20 defol. Devrimci Parti" yazısı astı.