T24 LogoT24 Logo
Gündem

NTV ve DHA bürolarına G20 ve Silvan baskını

Devrimci Parti üyelerinin gerçekleştirdiği protesto sonrasında 15 eylemci gözaltına alındı

12 Kasım 2015 15:06

DHA Mersin bürosu ve NTV Ankara temsilciliği, 10 gündür sokağa çıkma yasağının bulunduğu ve 7 sivilin hayatını kaybettiği Silvan'da yaşananlar ile G20 zirvesini protesto eden Devrimci Parti üyeleri tarafından basıldı.

DHA'nın haberine göre; Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde güvenlik güçlerinin operasyonlarını ve sokağa çıkma yasağını protesto eden Devrimci Parti üyesi 6 kişi, DHA Mersin Bürosu'na girerek slogan atıp pankart astı. Eylem polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. 6 kişi gözaltına aldı.

 

NTV Ankara temsilciliğine baskın

 

NTV Ankara Temsilciliği de yine kendilerine Devrimci Parti üyesi olduğunu belirten kişiler tarafından basıldı. Binaya gelen 20 kadar gösterici içeri girdi. Olayın duyulmasının ardından gelen Çevik Kuvvet ekipleri içeri girerek 9 eylemciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan eylemciler Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Eylemciler, Nene Hatun Caddesi üzerindeki binanın önüne "Emperyalizme karşı Aziz olunmalı. G20 defol. Devrimci Parti" yazısı astı.

ETİKETLER

devrimci partintvdhasilvansokağa çıkma yasağıg20eylemprotesto

İlgili Haberler

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Silvan'da 1 polis şehit oldu

Çatışmada yaralanan bir polisin hastaneye kaldırıldığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi

Kadınlar Silvan için vapur işgal etti

“Katliamlar durana kadar biz durmayacağız”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24