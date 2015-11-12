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Kadınlar Silvan için vapur işgal etti

“Katliamlar durana kadar biz durmayacağız”

12 Kasım 2015 14:11

İzmir’deki kadın örgütleri, sokağa çıkma yasağının 10'uncu gününe girdiği Silvan'da yaşananları protesto etmek için Karşıyaka-Konak vapurunu işgal etti.

Evrensel'in haberine göre, Karşıyaka İskelesi’nde hareket eden vapurun içerisinde “Silvan’a ses ver katliamlar durana kadar biz durmayacağız” yazılı pankart taşıyan kadınlar, “İzmir uyuma Silvan’a ses ver” ve “Silvan halkı yalnız değildir” sloganları attı.

Kadınlara, vapurda seyahat eden yurttaşlar da destek verdi.

 

16 kadın gözaltına alındı

 

Kadınlar daha sonra Konak İskelesi’nde vapurdan inerek, Kemeraltı Çarşı girişinde oturma eylemi yaptı. Polis, aralarında HDP İl Eş Başkanı Dilek Aykan’ın da bulunduğu 16 kadını yerlerde sürükleyerek ve darp ederek gözaltına aldı.

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