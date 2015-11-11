Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Silvan'da 1 polis şehit oldu

3 Kasım'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kazılan hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılmasına yönelik operasyonlarda çıkan çatışma sonucunda polis memuru Arif Demir şehit oldu, 1 polis ise yaralandı. Yaralı polisin tedavisinin ayakta yapıldığı öğrenildi. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği ilçede, hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde PKK'lıların zırhlı araca düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan polis memuru Arif Demir'in 2 yıldır Diyarbakır'da görev yaptığı ve bu yaz aylarında Silvan'a gönüllü olarak tayin istediği öğrenildi. Konya nüfusuna kayıtlı olan şehit polis memuru Arif Demir, yarın Diyarbakır'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketine uğurlanacak.

HaberTürk'ten Veysi Polat'ın haberine göre, sokağa çıkma yasağının 9. gününde çıkan çatışmada 1 polis hayatını kaybederken, 1 polis de yaralandı. Çıkan çatışmalarda 4 örgüt mensubunun da öldürüldüğü aktarılırken; öldürülenlerden birinin YDG-H'nın bölge sorumlusu Süleyman Güneş olduğu ileri sürüldü. Emniyet, Süleyman Güneş'in Kobani'de YPG saflarında savaştığını 6 ay önce ilçeye geldiğinin tahmin edildiği bilgisini verdi.