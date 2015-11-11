T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Silvan'da 1 polis şehit oldu

Çatışmada yaralanan bir polisin hastaneye kaldırıldığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi

11 Kasım 2015 21:44

3 Kasım'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kazılan hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılmasına yönelik operasyonlarda çıkan çatışma sonucunda polis memuru Arif Demir şehit oldu, 1 polis ise yaralandı. Yaralı polisin tedavisinin ayakta yapıldığı öğrenildi. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği ilçede, hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde PKK'lıların zırhlı araca düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan polis memuru Arif Demir'in 2 yıldır Diyarbakır'da görev yaptığı ve bu yaz aylarında Silvan'a gönüllü olarak tayin istediği öğrenildi. Konya nüfusuna kayıtlı olan şehit polis memuru Arif Demir, yarın Diyarbakır'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketine uğurlanacak.

HaberTürk'ten Veysi Polat'ın haberine göre, sokağa çıkma yasağının 9. gününde çıkan çatışmada 1 polis hayatını kaybederken, 1 polis de yaralandı. Çıkan çatışmalarda 4 örgüt mensubunun da öldürüldüğü aktarılırken; öldürülenlerden birinin YDG-H'nın bölge sorumlusu Süleyman Güneş olduğu ileri sürüldü. Emniyet, Süleyman Güneş'in Kobani'de YPG saflarında savaştığını 6 ay önce ilçeye geldiğinin tahmin edildiği bilgisini verdi. 

 

ETİKETLER

silvanşehitdiyarbakırsokağa çıkma yasağı

İlgili Haberler

Bir teğmenin şehit olduğu Silvan'da operasyon başladı; HDP heyetiyle irtibat kesildi

Silvan'da sokağa çıkma yasağı 9. gününe girdi. Bugüne kadar 6 sivil öldü

HDP’li Aslan Silvan’da: Operasyon yapılan mahallelere yürüyeceğiz, önce bizim kanımızı döksünler

Mehmet Ali Aslan: Ne Evren, ne Çiller, ne de Demirel bunu yapmadı

Demirtaş: Silvan'da ordunun dahil olduğu şehir savaşı var

"Silvan'da terör sorunu yok. AKP'nin başvurduğu terör yöntemleri var"

Silvan'da sokağa çıkma yasağı sürüyor: Yeter sivilleri öldürüyorsunuz, yolları açın gidelim!

HDP heyetinin yasağın devam ettiği mahallelere girişine izin verilmedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24