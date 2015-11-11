Demirtaş: Silvan'da ordunun dahil olduğu şehir savaşı var

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Helikopterden saldırı yapıldığı biliniyor. Polis operasyonunun ötesinde ordunun da dahil olduğu bir şehir savaşı yaşanıyor. Ortada ‘kamu düzenini sağlama’ açısından bir polis operasyonu yok. Ordunun dahil olduğu bir şehir savaşı var" dedi.

Demirtaş, Med Nuçe’de Silvan’daki operasyonla ilgili sorulara yanıt verdi.

3 mahalleden sağlıklı bilgi alamadıklarını anlatan Demirtaş, “Ancak havadan ve karadan yoğun bir bombardıman olduğu anlaşılıyor” dedi.

Silvan’da bugüne kadarkien yoğun operasyonun yaşandığına dikkat çeken Demirtaş, şöyle konuştu:

“Helikopterden saldırı yapıldığı biliniyor. Polis operasyonunun ötesinde ordunun da dahil olduğu bir şehir savaşı yaşanıyor. Ortada ‘kamu düzenini sağlama’ açısından bir polis operasyonu yok. Ordunun dahil olduğu bir şehir savaşı var. Kara kuvvetleri, şehre girme konusunda tereddüt ediyordu. Şehrin hakim tepelerine konumlanmıştı. Ancak bugün polis ve asker birlikte operasyon gerçekleştiriyor.”

AKP’nin 1 Kasım’ın ardından savaşı derinleştirme mesajı verdiğini söyleyen Demirtaş, “Devletin elindeki büyük gücü ve imkanlarıyla yürüttüğü savaşa karşı muazzam bir halk direnişi de var. Bu halk direnişine herkes sahip çıkmalı. Direnişin saldırıdan daha görkemli olduğu unutulmamalı” dedi.

Silvan’da yaşananların lokal bir sorun olmadığını söyleyen Demirtaş, “Yüz yıllık Kürt ve Kürdistan sorununun, statüsünün nasıl yaşanacağına dair bir süreçten geçiyoruz. Silvan lokal bir konuyla ilgili direniş göstermiyor. Kürt halkının özgür geleceği ile ilgili bir duruş, direniş ortaya koyuyor. Kürdistan halkının özgür geleceği ile ilgili bir direniş yapılıyor. Herkes direnişi bu şekilde görmeli ve Silvan’ı sahiplenmeli” dedi.

Rojava’nın kaderinin Türkiye’de Kürtlerin statüsüne bağlı olduğunu söyleyen Demirtaş, “Bir halkın özgür yaşam ve statü talebindeki ısrarı görmek gerekiyor. AKP’nin bu kadar acımasız olmasının nedeni de Kürt halkının ısrarıdır” diye konuştu.

'Silvan'da terör sorunu yok'

“Silvan’da bir terör sorunu yok” diyen Demirtaş, kendi geleceğine sahip çıkan bir halkın topyekün terörist ilan edildiğini söyledi ve ekledi: “Asıl AKP terör yöntemlerine başvuruyor.”

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, "Sonuna kadar halkımızla birlikte direnmeye hazırız” dedi.

AKP’ye “Aklına başına al” diye seslenen Demirtaş, “Bir halkın statü talebine karşı tankla topla saldırırsanız başarı elde edemezsiniz” diye konuştu.

Özyönetimin bir hak olduğunun savunan Demirtaş, şöyle konuştu: “Kürt halkı geri adım atmayacaktır. Bir kişi çıkıp kendini başkan ilan edip, ‘Rejimi değiştirdim’ diyorsa, milyonlarca insanın talebi ‘terörizm’ olarak değerlendirilemez. Silvan halkı, kendi iradesine sahip çıkıyor. HDP Kürt halkının özyönetim ve özerklik hakkını sahipleniyor. Bu talep partimizin programında da yer alıyor. Partimiz, Kürt halkının direnişinin yanındadır.”