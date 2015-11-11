Bir teğmenin şehit olduğu Silvan'da operasyon başladı; HDP heyetiyle irtibat kesildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kazılan hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılmasına yönelik operasyonlar için ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün dokuzuncu gününe girdi. Mescit, Tekel ve Konak mahallelerini kapsayan ve 3 Kasım'da ilan edilen yasakla birlikte çatışmalar da devam ediyor. İlçede çıkan çatışmada bir uzman çavuş ve bir teğmen yaralandı. Yaralı teğmen, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, uzman çavuşun tedavisi sürüyor. Radikal'de yer alan habere göre, HDP Diyarbakır milletvekili Feleknas Uca ise ilçeye dün giren ve aralarında 3 milletvekili de bulunan parti heyeti ile irtibatlarının kesildiğini açıkladı.

DİHA'nın haberine göre, çatışmalarda 5 yaşındaki Abdullah Güney'in ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Valilik açıklamasında ise 'ikisi yaşı küçük' 3 sivilin yaralandığı belirtildi. Diyarbakır Valiliği, operasyonda 5 PKK üyesinin de öldürüldüğünü açıkladı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde geçtiğimiz hafta salı günü sabah 05.00'ten itibaren Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, sokaklara kazılan hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için zırhlı araçlar ve kepçelerle operasyon başlatan polis ekipleri mahallelere girmişti.

Helikopter ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı belirtilen operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda Müslüm Tayar, Sertip Polat, Engin Gezici, İsmet Gezici, Mehmet Gündüz ile Yakup Sinba adlı siviller hayatını kaybetmiş, özel harekat polisi Necmi Çakır da şehit olmuştu.

Operasyon başladı

Bu arada güvenlik güçleri Konak, Mescit ve Tekel mahallelerine yönelik olarak sabah erken saatlerde 3 mahalleye yönelik büyük bir operasyon başlattı. Askerlerin tanklar ile katıldığı ve havadan helikopter desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, zaman zaman çatışma ve patlama seslerinin geldiği belirtildi. Çatışmaların olduğu bölgelere ambulanslar sevk edilirken, ilçede özellikle operasyonun yapıldığı 3 mahallenin çevresindeki yüksek yerlere tankların konuşlandırıldığı gözlendi.

Elektrik ve su sıkıntıları yaşanan, telefon ve internet erişimi sağlanamayan ilçeye aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir HDP heyeti dün girmeyi başarmıştı. Heyette bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, dün sokağa çıkma yasağının bulunduğu bölgeye 3 HDP milletvekilinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin canlı kalkan olarak girdiğini ve o bölgede yaşayan herkesin hayatından endişe ettiklerini söyledi. Uca, "Başlatılan operasyon ile oradaki halk ve arkadaşlarımız ile irtibatımız kesildi, katliam tehlikesi ile karşı karşıyalar. Operasyonun durdurulması gerekir" diye konuştu.

Cenazeler toprağa verildi

Öte yandan, Silvan'da operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren taksici Mehmet Gündüz ve Yakup Sinba adlı kişiler dün akşam saatlerinde HDP Milletvekilleri ve DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek'in de katıldığı bir tören ile toprağa verildi.

Valilik: 5 PKK'lı öldürüldü

Diyarbakır Valiliği, 3 mahallesinde 9 günden bu yana sokağa çıkma yasağı süren Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 1 askerin şehit olduğunu 5 PKK'lının da öldürüldüğünü ifade edildi.

Açıklamada, ilçede halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, halkın eylemlerden korunması, güvenliğin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat kapsamında her türlü önlemin alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Son dönemde bölgede meydana gelen gelişmeler kapsamında, Silvan ilçe merkezinde faaliyet yürüten, yol kesme ve barikat kurmak suretiyle, vatandaşların günlük yaşam ve sosyal hayatını etkileyen eylem ve olayları gerçekleştiren terör örgütü PKK mensuplarını yakalamak, sokak aralarına açılmış hendek ve barikatları kaldırmak ve tuzaklanan mayın, el yapımı patlayıcıları bularak etkisiz hale getirmek maksadıyla Silvan İlçe merkezinde 3 mahallede operasyon icra edildi."

3 sivil yaralandı

Açıklamada, çıkan olaylarda 3 sivilin de yaralandığına yer verilirken, şöyle devam edildi:

"Operasyon kapsamında icra edilen tüm faaliyet ve müdahalelerde vatandaşlarımızın zarar görmemesi maksadıyla Silvan Kaymakamlığı'nca operasyon icra edilen 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, güvenlik güçlerince de vatandaşlarımıza zarar gelmemesi maksadıyla her türlü önlem alınmakta ve gerekli tedbirler titizlikle yerine getirilmektedir. Operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca, güvenlik güçlerine atılan el yapımı patlayıcı maddelere ait şarapnel parçaları bölgedeki vatandaşlarımıza isabet etmiş ve neticesinde, ikisi yaşı küçük olmak üzere üç vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış ve kaldırıldıkları Silvan Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam edilmektedir. 11 Kasım 2015 tarihinde icra edilen faaliyette, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, bir kahraman silah arkadaşımız ise, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, aynı operasyonda ise 5 BTÖ'nun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

Valilik: Haberler asılsız

Diyarbakır Valiliği, Silvan İlçesi ile ilgili asılsız haberler yapıldığını, sürdürülen operasyon kapsmında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesine yönelik güvenlik güçlerince yoğun bir çaba gösterildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Bunlara rağmen, asılsız haberlerle halkı farklı biçimde yönlendirmeyi amaçlayan bazı basın yayın organlarında, 'Operasyon esnasında sivillerinde hedef alındığı ve 5 yaşındaki bir çocuğun bomba atarla vurulduğu', 'Moğol mantığıyla saldırılarak sivillerin katledildiği', 'Sivillerin olduğu alanın bombalandığı', 'Havadan helikopter ile bombalar atıldığı ve bu suretle halkın diz çöktürülmeye çalışıldığı', 'Silvan'da imha konsepti uygulandığı', şeklinde asılsız haberler çıkmakta olup, vatandaşlarımızın bu konudaki asılsız, yanlış ve maksatlı haberlere itibar etmemesi, basın ve yayın organlarının ise, bu tür haberlerin kaynak ve doğruluğunu araştırmadan kamuoyu ile paylaşmaması özel önem arz etmektedir. İcra edilen operasyonda keşif ve gözetleme faaliyetleri dışında kesinlikle havadan bir müdahale yapılmadığı, ateş edilmediği, bombalama yapılmadığı, vatandaşlarımızın zarar görmemesi maksadıyla azami özen gösterildiği, bu tür yalan haberlerin vatandaşı yanıltmak ve istismar etmek amacıyla yayınlandığı değerlendirilmektedir. Mağdur olmamaları maksadıyla, sokağa çıkma yasağı bulunan mahallelerdeki vatandaşlarımıza Silvan Kaymakamlığı'nca ekmek dağıtılmakta ve gıda yardımında bulunularak temel ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ayrıca, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek verilmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir."