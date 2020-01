HDP’li Aslan Silvan’da: Operasyon yapılan mahallelere yürüyeceğiz, önce bizim kanımızı döksünler

Silvan'da üç mahalledeki sokağa çıkma yasağı 9. gününe girerken, operasyon başlatılan ilçede bulunan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, "Üç mahalleye yürüyeceğiz. Milletvekilleri önden yürüyecek. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan heronların geçtiği görüntüleri avuçlarını okşayarak izliyorlardır. Burada çoluk çocuk öldürüyorlar. Bunlar kan dökülsün istiyorlar. Önce biz seçilmişlerin kanımızı döksünler" dedi.

Aslan, bir HDP heyetiyle hala iletişim kuramadıklarını söyleyerek, "İnşallah onlara bir zarar gelmemiştir. Inşallah yaşıyorlardır. Katliamı yapanlar ne cami tanıyor, ne cemevi, ne kilise. Ne Kenan Evren, ne Tansu Çiller ne de Demirel yapmadı. Dini istismar eden AKP yapıyor" diye konuştu.

İMC TV'de canlı yayına katılan Aslan, şunları söyledi:

Şu anda yapılan ağır bombardıman tank, top bombardımanı, havadan destekli helikopterleri de görüyoruz. Cizre’de yapılandan çok daha yoğun bir saldırıyla karşı karşıya. Bize gelen bilgiler helikopterden taranan birçok ölü insan olduğu bilgisi bize geldi. Ambulansların gidip ölüleri almasına izin verilmiyor. 112’yi aradım, kendileri Emniyet Müdürlüğü’nü arayıp döneceklerini söylediler, dediler ki “Aktif bir operasyon yürütüldüğünden ambulansların girmesine izin vermeyeceğiz.” Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir barbarlık yok. İsrail bile Gazze’ye ambulans girmesine izin veriyor.

'Önce bizim kanımızı döksünler'

Sadece 3 mahallede değil, tüm Silvan’da çatışmalar sürüyor. Biri 7, diğeri 12 yaşında iki çocuk sokağa çıkma yasağının olmadığı mahallelerde vuruldu. 3 mahalleye yürüyeceğiz. Milletvekilleri önden yürüyecek. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan heronların geçtiği görüntüleri avuçlarını okşayarak izliyorlardır. Burada çoluk çocuk öldürüyorlar. Bunlar kan dökülsün istiyorlar. Önce biz seçilmişlerin kanımızı döksünler. Biz Saray gibi, AKP hükümeti gibi böyle masalarda emir verip insanları birbirine kırdırtmıyoruz. Bu devlet terörüne karşı kendi bedenimizi, canımızı feda edeceğiz. Sorumluluk once Cumhurbaşkanı’na, sonra Başbakan’a, sonra da Silvan’daki yetkililere aittir. Artık bu ulusal, Türkiye’nin değil, uluslararası bir sorundur. Çünkü şu anda silahsız, sivil halka karşı saldırı gerçekleştirmektedir. Her an insanlarımız hayatını kaybetmektedir. Bunu durdurmak lazım.

'Sokağa çıkma yasağı değil, imha'

AKP bunu alışkanlık haline getirdi. Cizre’ye saldırdı, Gewer’e saldırdı, Sur’a saldırdı. Şimdi Silvan’a saldırıyor. İnsanımızı kalıcı bir şekilde imha etmek istiyor. Bu onların yanına kalmamlı. Cizre’de kısmen çekildiler, buraya saldırdılar. Yarın Midyat’a saldıracaklar. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar. Bu zulme, katliama, barbarlığıa,caniliğe dur demeleri gerekmektedir. Sokağa çıkma yasağı imha konseptinin bir ayağıdır. Yiyecek yok, ambulans yok. Bu bir imhadır.

Kayıp HDP heyeti

İnşallah onlara bir zarar gelmemiştir. Inşallah yaşıyorlardır. Katliamı yapanlar ne cami tanıyor, ne cemevi, ne kilise. Ne Kenan Evren, ne Tansu Çiller ne de Demirel yapmadı. Dini istismar eden AKP yapıyor. Hayatları konusunda endişe içindeyiz. IŞİDvari bir saldırı. Dua edelim. Başka ne diyebilirim ki?