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Silvan'da sokağa çıkma yasağı sürüyor: Yeter sivilleri öldürüyorsunuz, yolları açın gidelim!

HDP heyetinin yasağın devam ettiği mahallelere girişine izin verilmedi

11 Kasım 2015 21:06

3 Kasım günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği ve 1’i polis, 1'i asker 8 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki mahallelere ulaşmaya çalışan, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu gruba geçiş izni verilmedi. HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, "Bir Saray sevdasına kimliğinizi kurban etmeyin. İnanmadığınız bir şey yapmayın”diyerek polislere tepki gösterirken, bir vatandaş ise "Yeter sivilleri öldürüyorsunuz, yolları açın gidelim” dedi.

DİHA’nın haberine göre, HDP milletvekilleri İdris Baluken, Altan Tan, İmam Taşçıer, Mahmut Toğrul, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Kadri Yıldırım, DBP ve HDP yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş, Silvan Belediyesi önünde bir araya gelerek, çatışmaların yoğunlaştığı mahallelere doğru yürüyüşe geçti. "Biji berxwedana Farqînê" ve "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganlarıyla yürüyüşe geçen kitle, Gazi Caddesi'nde polis tarafından engellendi.

Kitlenin yürüyüşüne izin verilmezken, heyet adına Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, emniyet yetkilileri ile görüştü. Görüşmede Baluken, emniyet yetkilisine, "Silvan'da düşman yok. Yasağın yaşandığı mahallelerde yaralılar var. Bir an önce yaralılar saldırıların olduğu yerlerden alınmalı. Bu sorunlar 9 gündür süren sokağa çıkma yasaklarıyla çözülmeyecek. Bir an önce diyalog yolları açılmalıdır" dedi.

Emniyet görevlisi ise, "güvenlik" gerekçesiyle kitleyi alana almayacaklarını ifade ederek, "Can güvenliğinizi sağlayamayız. Operasyonun durdurulup durdurulmamasına ben karar veremem” cevabını verdi. Polise tepki gösteren Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ise, "Bir Saray sevdasına kimliğinizi kurban etmeyin. İnanmadığınız bir şey yapmayın” diye konuştu.

Zırhlı araçlarla kitlenin önünü kesen polislere sert tepki gösteren bir kadın da,"Yeter sivilleri öldürüyorsunuz, yolları açın gidelim" diyerek polislerin üzerine yürüdü. Yine Mescit Mahallesi'nde babasından ve ailesinden haber alamadığını belirten bir kişi de, polislerin üzerine yürüyerek, "Beni de öldürün. Beni öldürmeden ben buradan ayrılmayacağım. Ya beni öldürün ya da bırakın mahalleye gideyim" diyerek tepkisini dile getirdi.

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