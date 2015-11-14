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Dünya

Paris'te yaralanan gazeteci, saldırıyı Facebook'tan canlı anlattı: Hala Bataclan'dayım, herkesi kesiyorlar!

Benjamin Cazenoves isimli gazeteci, içeride yaşanan dehşeti anlattı

14 Kasım 2015 10:15

En az 87kişinin hayatını kaybettiği Paris'teki Bataclan konser salonundaki rehinelerden biri Facebook'tan katliam anını anlattı. Benjamin Cazenoves adlı gazetec, "Halen Bataclan'dayım. 1. katta. Ağır yaralandım. Çok hızlı saldırdılar. İçeride hala yaşayanlar var. Herkesi kesiyorlar. Birer birer" dedi. Operasyonda kurtarılan Cazenoves, daha sonra Facebook hesabından kendisine moral verenlere teşekkür etti.

Fransa'nın başkenti Paris, hem bombalı ve silahlı saldırıların hem de rehine eyleminin hedefi oldu. İki gruba ayrılan 8 saldırgan, 5 ayrı noktada saldırı düzenledikten sonra Bataclan konser salonunda bir araya gelerek 200'den fazla kişiyi rehin aldı. Polisin operasyonla müdahale ettiği rehine krizinde en az 87 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi kurtarıldı. 8 saldırgandan 7'si kendini havaya uçururken, biri öldürüldü.

Bataclan konser salonunda yaşanan vahşet, içeride kalan rehinelerden birinin Facebook'tan paylaştığı mesajlarla dışarıya yansıdı.

Benjamin Cazenoves isimli gazeteci, cep telefonunda Facebook'a girerek, içeride yaşanan dehşeti dışarıdakilere şu sözlerle anlattı: "Halen Bataclan'dayım. 1. katta. Ağır yaralandım. Çok hızlı saldırdılar. İçeride hala yaşayanlar var. Herkesi kesiyorlar. Birer birer. Hayattayım. Katliam. Her yerde ölü bedenler var."

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