Liderlerden Paris için dayanışma mesajları: Korkak ve barbarca

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen eş zamanlı silahlı saldırılar ve patlamalarda çok sayıda insan hayatını kaybederken ülkede OHAL ilan edildi. Olaylar sonrasında Avrupa Birliği, Orta Doğu, NATO üyesi ülkelerin liderleri, İngiltere ve Rusya saldırılara tepki gösterdi.

Habertürk'ün haberine göre, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve BM Güvenlik Konseyi, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan saldırıları kınadı. Saldırganları yargı önüne bir an önce çıkaracakları konusunda Fransız otoritelerine güvendiğini vurgulayan Ban, saldırıda ölenlerin yakınlarına taziyelerini iletti, Fransa halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

"Korkak ve barbarca"

BM Güvenlik Konseyi de saldırıyı basın bildirisi ile kınadı. Bildiride Konsey, "korkak ve barbarca gerçekleştirilen saldırıyı" en şiddetli biçimde kınayarak, Fransa halkı ve hükümetine taziyelerini sundu. Konsey, terör saldırısının sorumlularının yakalanarak yargı önüne çıkarılmasının önemini vurguladı. BM Genel Kurulu Başkanı Mogens Lykketoft da yazılı açıklamasında, saldırıyı kınayarak, tüm dünyanın bu korkunç saldırıya karşı Fransa ile dayanışma içinde olduğunu kaydetti. Lykketoft, "Hepimiz bu gaddarlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Bu vahşete teslim olmayacağız çünkü bunun modern dünyada yeri yok" ifadelerini kullandı.

Brüksel'deki yetkililer, Paris'teki saldırılarla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarından açıklamalarda bulundu. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Paris'te gerçekleşen saldırıları şok içerisinde izliyorum. Fransa halkı ve yetkilileriyle tam dayanışma içerisindeyim ve onların acısını paylaşıyorum" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, "Paris'te yaşanan olaylardan dolayı derin şok yaşadım. Fransa'daki insanlarla tamamen birlik içerisinde duruyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz da "Paris'ten korkunç haberler geldi. Düşüncelerimiz, saldırıların mağdurlarıyla ve yetkililerle" açıklamasını yaptı.

AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Paris'te yaşanan terör olaylarının acısını paylaştığını belirterek, "Avrupa Fransa ve Fransa halkı ile beraber" ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bu gece Paris'te yaşanan dehşet verici saldırılardan dolayı derinden şoka uğradım. Düşüncelerim mağdurların aileleri ve Fransa halkıyla beraber. Terörizme karşı mücadelede güçlü ve birlik halinde duruyoruz. Terörizm demokrasiyi asla mağlup edemeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Obama: Fransız halkıyla, teröre karşı savaşmaya devam edeceğiz

ABD Başkanı Barack Obama, Fransa'nın en eski müttefikleri olduğunu ve yardım için Fransa'nın her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Açıklamasının ardından soru almayan Obama, şunları söyledi:

Bu bir terör saldırısı. Fransız halkıyla dünya ülkeleriyle teröre karşı savaşmaya devam edeceğiz. Şu an detayları bilmiyoruz. Şu anda durum hala çok ciddi. Şu anda Fransa Cumhurbaşkanının yoğun olduğunu düşünüyorum henüz kendisini aramadım. Bu gerçekten çok can yakıcı bir durum. Bunun Nasıl olduğunu biliyoruz. Fransa'nın yanında olacağız. Önümüzdeki günlerde neler olup bittiğini anlayacağız. Önümüzdeki günlerde Fransız yetkililerden bilgi alacağız. Fransız yetkililer açıklama yapmadan saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği konusunda spekülasyon yapmak istemiyorum.

Putin: Soruşturmaya destek olmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Fransa'ya başsağlığı dileklerini ilettiği açıklamasında, herhangi bir yardım talebine karşılık vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Cameron: Sarsıldım

İngiltere Başbakanı David Cameron, Paris'te meydana gelen saldırılarla sarsıldığını belirterek, "Yardım için elimizden geleni yapacağız" dedi. Paris'te bu akşam yaşanan saldırılara, İngiltere'de Başbakan David Cameron, Dışişleri Bakanı Philip Hammond ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Twitter aracılığıyla tepki gösterdi. Cameron Twitter hesabından, "Paris'te bu gece meydana gelen olaylarla sarsıldım. Düşüncelerimiz ve dualarımız Fransız halkıyla. Yardım için elimizden geleni yapacağız" mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanı Philip Hammond da paylaştığı mesajda, "Paris'te bu gece meydana gelen saldırılarla derinden sarsıldım. Düşüncelerim kurbanlar ve sevdikleriyle. Rehin alınanlar olduğu yönündeki haberler nedeniyle kaygılıyım" ifadelerini kullandı. İşçi Partisi lideri Corbyn de "Düşüncelerim bu gece Parislilerle. Fransız halkıyla dayanışma içindeyiz. Bunlar alçakça ve ahlaksızca saldırılar" şeklinde mesaj yayımladı.

Merkel: Kalbim Paris'teki insanlarla beraber

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paris'te gerçekleşen saldırılarla ilgili olarak derin bir üzüntü duyduğunu belirtti. Merkel yaptığı yazılı açıklamada, Paris'ten gelen haber ve görüntülerden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu vurgulayarak, ''Kalbim, muhtemelen bir terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin yakınları ve Paris'teki tüm insanlarla beraber. Fransa hükümetiyle irtibat halindeyiz ve kendilerine Almanya'daki insanların Fransa ile dayanışma içerisinde olduğunu ilettik'' ifadelerini kullandı.

Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier de sosyal paylaşım sitesinde Twitter hesabında, ''Paris'te suçsuz öldürülenlere ağlıyoruz. Ancak hiçbir zaman nefretin, fanatizmin ve şiddetin önünde eğilmeyeceğiz'' ifadelerini paylaştı.

"Bu vahşi terör olayından dolayı şoke oldum"

Hollanda'da Başbakanı Mark Rutte, Fransa'daki terör saldırılarını 'barbarlık' olarak nitelendirdi. Yazılı bir açıklama yapan Mark Rutte, "Fransa'da yaşanan bu vahşi terör olayından dolayı şoke oldum, tüm dualarımız Fransız halkıyla." ifadelerini kullandı.

Belçika Başbakanı: Fransa ile beraberiz

Belçika Federal Başbakanı Charles Michel, Paris'te düzenlenen saldırıda ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Michel, Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Paris'te yeni bir trajedi yaşandı. Ölenlerin ve yaralananların yakınlarına güç ve sabır diliyorum. Belçika, Fransa halkı ile beraberdir." ifadelerini kullandı.

Renzi: İtalya Paris'teki kurbanlar için ağlıyor

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, ülkesinin, Paris'teki kurbanlar için ağladığını ve Fransız kardeşlerinin acısını paylaştığını belirtti. İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan habere göre, Paris'teki saldırılara ilişkin gelişmeleri Başbakanlık Sarayı'ndan takip eden Renzi, "İtalya, Paris'teki kurbanlar için ağlıyor. Fransız kardeşlerinin acısını paylaşıyor. Kalbinden vurulan Avrupa, barbarlığa karşı tepki göstermeyi bilecektir" ifadelerini kullandı. Başbakan Renzi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Avrupa'daki, Paris'teki menfur saldırı karşısında Fransız kardeşlerimizle birlikteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Olayları endişe ve derin bir acıyla takip ettiği belirtilen İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da Fransız mevkidaşı Françoise Hollande'a taziye ve dayanışma mesajı gönderdiği kaydedildi.

Kanada Başkanı Trudeau: Fransa halkının yanındayız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan saldırılara ilişkin, "Bu karanlık günlerinde Fransa halkının yanındayız" ifadesini kullandı.

Trudeau, yazılı açıklamasında, "Paris'te gerçekleşen ve birçok kişinin yaralandığı ve hayatını kaybettiği terör olayları dolayısıyla üzüldüm ve şoke oldum. Ben ve tüm Kanadalılar ölenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz" yorumunu yaptı.

Olaylarda yaralanan herkese acil şifalar dileyen Trudeau, şunları kaydetti:

"Kanada bu karanlık günlerinde Fransa halkının yanındadır. Fransa'nın talep edeceği her türlü yardımı sağlayamaya hazırız. Bu korkunç ve anlamsız eylemleri önlemek için uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Dualarımız Fransız halkıyla ve onların kayıplarının yasını birlikte tutuyoruz."

Trudeau, gece saatlerinde, Antalya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye hareket etti.

Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Mısır, Kuveyt ve Fas'tan kınama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Paris'teki terör saldırıları kınanarak, "Dünyanın her yerinde güvenlik ve istikrarı hedefleyen bu tehlikeli ve yıkıcı teröre karşı uluslararası toplumun bir olup daha fazla çaba göstermesi gerekir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, saldırının hiçbir şekilde insani ve ahlaki değerlerle bağdaşmadığı kaydedildi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Mumani'nin, yaptığı açıklamada, Fransa hükümetine ve saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek, "İnsanlık dışı, alçakça terör saldırılarını şiddetle" kınayarak, uluslararası toplumun terörün finans kaynaklarının kesilmesi ve ona karşı durulması için yardımlaşma çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılana yazılı açıklamada, "Güvenlik ve istikrarı bozmayı hedefleyen ve hiç bir insani değerlerle bağdaşmayan Paris'teki terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verildi. Açıklamada, saldırıda ölenlerin yakınlarına taziyede bulunularak, Katar'ın Fransa halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Fransa halkına ve hükümetine ölenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Din ve sınır tanımayan teröre karşı Fransa halkının yanındayız" değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, ayrım yapmadan dünyanın çeşitli yerlerinde güvenlik ve istikrarı hedefleyen bu teröre karşı uluslararası çabanın birleşmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da saldırıyı şiddetle kınayarak, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'a başsağlığı telgrafı gönderdi.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Fas Kralı 6. Muhammed, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ve Başbakan Manuel Valls'e başsağlığı telgrafı göndererek, Paris'te yaşanan silahlı ve bombalı saldırılardan derin üzüntü duyduğunu, şahsı ve Fas halkı adına Fransa'nın yanında olduğunu belirtti.

Kosava Cumhurbaşkanı Jahjaga'dan kınama

Kosova Cumhurbaşkanı Atifete Jahjaga, Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen saldırıları kınadı.

Resmi sosyal paylaşım sitesinden açıklamada bulunan Jahjaga, yapılan terör saldırıları karşısında "hayrete düştüğünü" belirterek, "Fransa'nın acısını paylaşıyoruz ve terörle mücadelesinde her zaman yanındayız" ifadesini kullandı.

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli de bu gece özgürlük ve barışın sembolü haline gelen Paris'in saldırıya uğradığı kaydederek, "Dünyanın neresinde olursak olalım, bu akşam Fransa'nın acısını ortak yaşıyoruz. Ülkemizin en önemli dostlarından olan Fransa'ya en içten dileklerimle başsağlığı diliyorum" sözlerine yer verdi.

Kosova İçişleri Bakanı Hashim Thaci ise ülkesinin, hayatını kaybedenler için dua ettiğini ifade ederek, Paris'te yaşanan terör saldırılarını kınadığını bildirdi.

Kosava Başkanı Mustafa: Terörizme karşı tüm gücümüzle mücadele edeceğiz

Kosova Başbakanı İsa Mustafa, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan saldırıları kınadı.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Mustafa, sivil hayatı tehdit eden bu tarz saldırıları kınayarak, "Fransa'nın acısını en derinden paylaşıyoruz. Dünya ülkeleri olarak insanlığı tehdit eden terörizme karşı tüm gücümüzle mücadele etmeliyiz" ifadesini kullandı.

Mustafa, Kosova'nın, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Fransa halkının yanında olduğunu belirterek, terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediğini bildirdi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic saldırıyı kınadı

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Lamberto Zannier, Fransa'nın başkenti Paris'te 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları kınadı.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Dacic, Paris'te meydana gelen terör saldırılarını kınayarak, "Tüm dünya ülkeleri olarak yanınızdayız, inanın ki yapılan saldırıları haklı çıkartacak hiçbir politik söylem mevcut değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Zannier de AGİT olarak terörle mücadele noktasında Fransa ile hareket etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu tarz kötülüklere verilebilecek en iyi cevap birlikte hareket etmektir" ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Dacic ile Zannier'in demokrasi, insan hakları ve dünya barışını tehdit eden terörü lanetledikleri, saldırılarda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediği bildirildi.