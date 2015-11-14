Paris'teki rehine operasyonu böyle görüntülendi

Fransa’nın başkenti Paris’te bir konser salonu ile bazı restoran ve barlarda silah ve bombayla 6 ayrı saldırı gerçekleştirildi. Resmi rakamlara göre en az 129 sivil hayatını kaybederken, 99'u ağır olmak üzere 352 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Bataclan konser salonunda rehin alınan 87 kişinin öldüğü belirtildi. 8 saldırganın iki gruba ayrılarak kafe ve barlardaki eş zamanlı saldırıları düzenledikten sonra Bataclan konser salonunda bir araya geldiği tahmin ediliyor. Polis baskını sırasında 7 saldırganın üzerindeki bombaları havaya uçurduğu, 1 saldırganın ise öldürülerek etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Fransız polisinin Fransa'daki Bataclan konser salonuna operasyon düzenlendi. Operasyona ait görüntüler, amatör bir kameraya yansıdı: