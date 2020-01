Paris'te eş zamanlı saldırılarla katliam; hayatını kaybedenlerin sayısı 129!

Fransa’nın başkenti Paris’te Bataclan konser salonu, Stade de France ile bazı restoran ve barlarda silah ve bombayla 6 ayrı saldırı gerçekleştirildi. Resmi rakamlara göre saldırıda en az 129 sivil ve 8 saldırgan hayatını kaybetti. 99'u ağır olmak üzere 352 kişinin yaralandığı açıklandı. 3 saldırgan Stade de France'ta kendilerini havaya uçururken, 5 kişilik saldırgan grubu önce bir restoranda 18 kalaşnikof olduğu tahmin edilen silahlarla 18 kişiyi öldürdü. Araçlarıyla ilerleyen saldırganlar cadde üzerinde bir kişiyi öldürdükten sonra Bataclan konser salonuna girdi. Rehinelere 10 dakika boyunca ateş eden saldırganlar polis baskını sırasında kendini havaya uçurarak 118 kişiyi öldürdü. Polisin, 100'den fazla rehineyi kurtardığı öğrenildi.

Kaynak, üç saldırganın Stade de France yakınlarında öldüğünü, bir saldırganın ise Paris'in doğusunda sokakta öldürüldüğünü ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris katliamının ardından sabah saatlerinden düzenlenen Güvenlik Konseyi'nden sonra yaptığı açıklamada saldırının IŞİD tarafından düzenlendiğini söyledi.

François Hollande, "Dün Paris ve Stade De France'ın yer aldığı Saint Denis'te olanlar Fransa için savaş sebebidir. Bu terörist ordu IŞİD tarafından yapılan bir savaş ilanı" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 129 sivil ve 8 saldırganın hayatını kaybettiği saldırıları IŞİD üstlendi. IŞİD, katliamın, "Fransa'nın mevcut politikalarını sürdürmesi halinde en büyük hedef olarak kalmaya devam edeceğini göstermek için yapıldığını" ifade etti. Açıklamada, kanlı eylemin, "IŞİD kontrolündeki topraklara düzenlenen hava saldırılarına ve Hazreti Muhammed'e yapılan hakaretlere cevap olarak" gerçekleştirildiği belirtildi.

Fransız polisi, başkent Paris’te bulunan Stade de France stadyumunda intihar saldırısı düzenleyenlerden birinin cesedinin üzerinden Suriye pasaportunun çıktığını açıkladı. Polis, yedi saldırgandan ikisinin kimliğinin belirlendiğini aktardı ve saldırganlardan birinin Fransa vatandaşı olduğunu belirtti.

Sadece konser salonunda 118 ölü

Paris’teki saldırılar, yerel saatle 21.45’te başladı. İlk olarak bar ve kafelerin yoğun olduğu bir bölgede ateş açıldığı haberi geldi. Ardından, Fransa-Almanya maçının oynandığı Stade de France yakınlarında patlamalar gerçekleştiği bildirildi. Aynı zamanda, ABD’li bir grubun çaldığı Bataclan konser salonunda da çok sayıda kişinin rehin aldığı duyuruldu.

En çok can kaybı, Voltaire Bulvarı üzerindeki Bataclan’da yaşandı. Eagles of Death Metal adlı Kaliforniyalı grubun konser verdiği salonda 100’den fazla kişi hayatını kaybetti. İngiliz The Guardian 118 olarak duyurdu. Konser salonunun üst katlarında ya da koltukların altında saklanan 100’ün üzerinde rehine kurtarılırken, 1 saldırganın öldürüldüğü açıklandı.

Saldırganlardan dördünün konser salonunda öldüğünü belirten güvenlik kaynakları, üçünün üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini, diğerinin de polis tarafından vurulduğunu belirtti. Kaynak, üç saldırganın Stade de France yakınlarında öldüğünü, bir saldırganın ise Paris'in doğusunda sokakta öldürüldüğünü ifade etti.

Milli maçın oynandığı

stat etrafından patlamalar

Fransa-Almanya maçının oynandığı Stade de France yakınlarında da en az 3 saldırı gerçekleşti. Stat çevresindeki patlamalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 50 kişinin yaralandığı açıklandı.

Hollande stattan tahliye edildi, maç devam etti

Patlama sesleri, maç esnasında stattakiler tarafından da duyulurken, Almanya ile karşılan milli takımı izlemek için statta bulunan Cumhurbaşkanı François Hollande ve beraberindeki heyet acil olarak tahliye edildi. Maçın tamamlanmasının ardından ise seyircilerin stadı tahliye etmesine izin verilmedi. Sahanın ortasında toplanan seyirciler yaklaşık 3 saatlik beklemenin ardından tahliye edildi. Seyirciler, stattan çıkarken Fransa Ulusal Marşı'nı söyledi.

Restoranlara ateş açtılar

Aynı caddede karşılıklı olarak yer alan Le Petit Camboge ve Le Carillon restoranlarında da en az 11 kişi hayatını kaybetti. Ancak yetkililer, bu restoranlardaki kayıplarla ilgili detaylı bilgi vermedi. Kentin farklı yerlerinde meydana gelen saldırılarda da 26 kişi hayatını kaybetti.

Hollande G-20 programını iptal etti

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, yaşananları "beklenmeyen terör saldırıları" olarak nitelerken ülkedeki güvenlik güçlerinin izinleri iptal edildi. Saldırı nedeniyle Türkiye'ye yapacağı G-20 zirvesi ziyaretini iptal eden Hollande, 118 kişinin hayatını kaybettiği Bataclan konser salonunun dışında yaptığı konuşmada, "Savaşacağız ve bu savaş acımasızca olacak" dedi.

Sınırlar kapatıldı, Schengen askıda

Cuma akşamı gerçekleşen saldırılar ardından olağanüstü hal ilan edilen Fransa'da sınırlar kapatıldı, Schengen uygulaması iptal edildi. Sınırlarda terör operasyonu başlatıldığı belirtilen Fransa'da, bin 500 asker de Paris'e sevk edildi.

Uçuşlar iptal edildi

Bazı havayolları firmaları Paris'le bağlantılı tüm uçuşlarını iptal ederken, birçok havayolu ise seferlerde aksama olmayacağını belirtti. Fransa Dışişleri Bakanlığı da havaalanlarının açık olduğunu ancak güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.

Paris polisi: Evden çıkmayın

Paris polisi, vatandaşları evlerinde kalmaları için uyardı. Twitter üzerinden “açık kapı” anlamına gelen #porteouverte etiketini kullanan yüzlerce Parisli, sokağa çıkmamanın tavsiye edildiği kentte evinden uzak noktada olanlara kapılarını açtı.

Hollande: IŞİD yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, resmi rakamlara göre 127 kişinin öldüğü Paris katliamının ardından sabah saatlerinden düzenlenen Güvenlik Konseyi'nden sonra yaptığı açıklamada saldırının IŞİD tarafından düzenlendiğini söyledi.

François Hollande, "Dün Paris ve Stade De France'ın yer aldığı Saint Denis'te olanlar Fransa için savaş sebebidir. Bu terörist ordu IŞİD tarafından yapılan bir savaş ilanı" dedi.

IŞİD üstlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te 127 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları IŞİD üstlendi. IŞİD, katliamın, "Fransa'nın mevcut politikalarını sürdürmesi halinde en büyük hedef olarak kalmaya devam edeceğini göstermek için yapıldığını" ifade etti. Açıklamada, kanlı eylemin, "IŞİD kontrolündeki topraklara düzenlenen hava saldırılarına ve Hazreti Muhammed'e yapılan hakaretlere cevap olarak" gerçekleştirildiği belirtildi.

Suriye pasaportu çıktı

Fransız polisi, başkent Paris’te bulunan Stade de France stadyumunda intihar saldırısı düzenleyenlerden birinin cesedinin üzerinden Suriye pasaportunun çıktığını açıkladı. Polis, yedi saldırgandan ikisinin kimliğinin belirlendiğini aktardı ve saldırganlardan birinin Fransa vatandaşı olduğunu belirtti.

Başsavcı açıkladı: Ölü sayısı 129

Fransa’nın başkenti Paris’te meydana gelen eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 129’a yükseldi. Yaşananlarla ilgili açıklama yapan Paris Başsavcısı Francois Molins, 352 yaralıdan 99’unun da durumunun ağır olduğunu belirtti.

Yaşananlar ve şu ana kadar elde edilen bilgiler hakkında bir brifing veren Başsavcı Molins, Stade de France’daki ilk patlamanın D kapısında gerçekleştiğini ve burada, birinin üzerinde intihar yeleği bulunan 2 ceset bulunduğunu belirten Molins, ikinci cesedin oradan geçen bir kurbana ait olduğunu söyledi.