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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande: Sınırlar kapandı, olağanüstü hal ilan edildi

Hollande G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacak

14 Kasım 2015 02:58

Fransa'nın başkenti Paris'te akşam saatlerinde düzenlenen bir dizi saldırının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini belirterek, Fransa'nın bütün sınırlarının kapatıldığını söyledi. 

Hollande şunları söyledi:  "Çok sayıda ölü ve yaralı var. Birkaç dakika sonra bakanlar toplantısı başlayacak. Kimin terörist kimin suçlu olduğunu öğreneceğiz. Tabii ki kurbanları yaralıları düşünüyorum. Herkese barış çağrısında bulunuyorum. Teröre karşı Fransa birlik içinde olmalı.

Şu anda bizi korkutmayı başardılar ama bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum. Güvenlik kuvvetlerinin operasyonları devam ediyor.

Fransa'nın bütün sınırları kapandı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Bu suçları işleyenlerin kaçmaması için tüm sınırları kapatma kararı aldık."

Öte yandan bu hafta Antalya'da gerçekleşecek olan G-20 Liderler Zirvesi'ne katılması beklenen Hollande'nin bu programını iptal ettiği öğrenildi. 

 

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