T24 LogoT24 Logo
Gündem

Konser salonundaki rehin krizi sona erdi, en az 87 sivil hayatını kaybetti

Görgü tanıkları, saldırganların tekbir getirdiklerini aktardı

14 Kasım 2015 02:58

Paris’teki Bataclan konser salonunda yaşanan rehine krizi sona erdi. Kentteki diğer saldırılarla eş zamanlı olarak gerçekleşen olayda, 100’den fazla kişi rehin alınmıştı. Konser salonuna operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıda konser salonundaki en az 87 kişi hayatını kaybetti. 

Olay yerine gelen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, “Savaşacağımızı ve savaşın acımasızca olacağını söylemek için gaddarca şeyler görenlerin arasında, burada olmak istedik. Çünkü, bu kadar gaddarca davranan teröristlerin Fransa’nın kararlı ve bir arada olduğunu bilmesi gerekiyor. Fransa, inanılmaz bir trajedi yaşadığı bu dram ve barbarca davranış karşısında bile korkutup sindirilemecektir” dedi.

Paris'te bulunan Bataclan konser salonunda gerçekleşen saldırıda, çok sayıda kişi hayatını kaybetti, rehin alınan 100'ün üzerinde kişi polis tarafından kurtarıldı. 

Fransız muhabir Guillaume Auda, yaralıların hastaneye taşındığını aktardı.

 

Konser salonu, Ocak ayında radikal İslamcıların saldırısına uğrayan Charlie Hebdo’nun yeni taşındığı ofisinin 200 metre uzağında olduğunu bulunuyordu. 

Konser salonunda bulunan ancak daha sonra dışarı çıkmayı başaran Europ1 muhabiri Julian Pierce yaşananlarla ilgili şunları anlatmıştı:

“Silahlı birkaç adam konsere girdi. 2-3 tanesi maske takmıyordu. Kalaşnikofa benzeyen silahlarla geldiler. Ve kalabalığa rastgele ateş açtılar. 10-15 dakika sürdü. Vahşet doluydu ve panik vardı. Saldırganlar silahlarını en az üç kere dolduracak vakit buldular. Çok gençtiler.” 

 

ETİKETLER

paristerör saldırısıkonserde saldırı

İlgili Haberler

Paris'te eş zamanlı saldırılarla katliam; hayatını kaybedenlerin sayısı 129!

Kentteki bir konser salonu ve bazı restoranlarda eş zamanlı olarak silahlı saldırı ve patlamalar meydana geldi, sadece konser salonunda en az 87 kişi öldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24