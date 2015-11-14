Konser salonundaki rehin krizi sona erdi, en az 87 sivil hayatını kaybetti

Paris’teki Bataclan konser salonunda yaşanan rehine krizi sona erdi. Kentteki diğer saldırılarla eş zamanlı olarak gerçekleşen olayda, 100’den fazla kişi rehin alınmıştı. Konser salonuna operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıda konser salonundaki en az 87 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, “Savaşacağımızı ve savaşın acımasızca olacağını söylemek için gaddarca şeyler görenlerin arasında, burada olmak istedik. Çünkü, bu kadar gaddarca davranan teröristlerin Fransa’nın kararlı ve bir arada olduğunu bilmesi gerekiyor. Fransa, inanılmaz bir trajedi yaşadığı bu dram ve barbarca davranış karşısında bile korkutup sindirilemecektir” dedi.

Paris'te bulunan Bataclan konser salonunda gerçekleşen saldırıda, çok sayıda kişi hayatını kaybetti, rehin alınan 100'ün üzerinde kişi polis tarafından kurtarıldı.

Fransız muhabir Guillaume Auda, yaralıların hastaneye taşındığını aktardı.

#Paris Beaumarchais. proche #Bataclan. Policiers du RAID à proximité de leur véhicule pic.twitter.com/AbZFWmhIVs — Guillaume Auda (@GuillaumeAuda) 14 Kasım 2015

Konser salonu, Ocak ayında radikal İslamcıların saldırısına uğrayan Charlie Hebdo’nun yeni taşındığı ofisinin 200 metre uzağında olduğunu bulunuyordu.

Konser salonunda bulunan ancak daha sonra dışarı çıkmayı başaran Europ1 muhabiri Julian Pierce yaşananlarla ilgili şunları anlatmıştı:

“Silahlı birkaç adam konsere girdi. 2-3 tanesi maske takmıyordu. Kalaşnikofa benzeyen silahlarla geldiler. Ve kalabalığa rastgele ateş açtılar. 10-15 dakika sürdü. Vahşet doluydu ve panik vardı. Saldırganlar silahlarını en az üç kere dolduracak vakit buldular. Çok gençtiler.”