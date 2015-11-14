Erdoğan: Terörün dini, milleti, ırkı, vatanı yoktur; terörizmin ve teröristin iyisi yoktur!

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen eş zamanlı silahlı saldırılar ve patlamalarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa-Almanya maçının gerçekleştiği stat yakınlarında meydana gelen patlamaların iki ülkenin de insanların huzurunu kaçırmayı hedeflediğini söyledi. Terörizme karşı bir mutabakat olması gerektiğini hep ifade ettik" diyen Erdoğan, “Terör konusunda 30 yıldır mücadele eden bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak diyorum; Terörün dini, ırkı, vatanı yoktur. Terörizmin ve teröristin hepsi kötü. Senin teröristin kötü, benim teröristim iyi anlayışını ayaklar altına almamız gerekir” dedi.

Fransa- Almanya dostluk maçı sırasında yaşanan bu olayın her iki ülkenin vatandaşlarına yönelik bir saldırı olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu: “Meydana gelen patlamaların her iki halkın huzurunu ve güvenliğini hedef aldığı açık. Konser salonunda rehine krizi insani bir durumla açıklanamaz. Bu saldırı uzun süredir dile getirdiğimiz terör mevzusunun ne kadar vahim bir durumda olduğunu gösteriyor. Terörizme karşı bir mutabakatın olması gerektiğini hep ifade ettik. Bu çerçevede teröre karşı hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Teröre karşı sözün bittiği yerdeyiz. Ön plana çıkması gereken artık terör ile mücadeledir.”

“Türkiye olarak terör karşısındaki tavrımız sürecektir” diyen Erdoğan, “Ankara, Suruç, Diyarbakır için ne düşünüyorsak Paris’teki eylemler için de aynısını düşünüyor aynısını yaşıyoruz. Terörün anlamını çok iyi bilen bir ülke olarak Fransa’nın acısının gayet iyi biliyor ve bu acıyı paylaşıyoruz” diye konuştu.