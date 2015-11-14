Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen eş zamanlı silahlı saldırılar ve patlamalarla ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu, Burhan Kuzu ve Şamil Tayyar Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Paris’teki saldırıların hedefi tüm insanlıktır” dedi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Paris’teki saldırılar için İngilizce ve Türkçe açıklamada bulundu. Davutoğlu, “Paris’teki alçak saldırının hedefi tüm insanlıktır. Türkiye olarak bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Teröre karşı Fransa ile dayanışma içindeyiz. Kurbanların yakınlarına ve Fransız halkına başsağlığı diliyorum” dedi.

“Fransa, Suriye Konusunda Türkiye ile aynı tezi savunuyor”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Fransa’nın Suriye konusunda Türkiye ile aynı tezi savunduğu için terör saldırılarının hedefinde olduğunu ifade etti. Kuzu, “Avrupa'nın 11 Eylül Paris'te gerçekleşti. Beş ayrı saldırıda 60 ölü 100'den fazla yaralı var. “Zalim Esat gitsin" kim derse terör orada. DAEŞ neden hedef olarak Paris’i seçiyor? Çünkü Fransızlar Avrupa'da İslam’a en çok geçen bir Millet. Halkı İslam’dan soğutmak bir hedeftir. Neden patlama Fransa'da? Çünkü Fransa Suriye konusunda Türkiye ile aynı tezi destekliyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, sınırları kapatsaydı linç ederlerdi”

Son olarak AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da Twitter’dan Ankara katliamında yaşananları hatırlatarak katliama dair açıklamada bulundu. Tayyar, “Paris saldırısı devletin (istihbarat/polis) işidir diyen geri zekalı genel başkan, eski vekil, STK yöneticisi çıktı mı Fransa'da? Fransa olağanüstü hal ilan etti, sınırları kapattı. Ankara katliamından sonra böyle bir karar alınsaydı Türkiye'yi linç ederlerdi. Hiçbir gerekçe Paris katliamını haklı kılmaz. Teröre lanet olsun. Umarım insanlık vicdanı artık uyanır, kimse kendi teröristini artık kutsamaz” ifadelerini kullandı.