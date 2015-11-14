Görgü tanıkları Paris katliamını anlattı: Maske takmamışlardı, çok gençtiler

Fransa'nın başkenti Paris'te en az 128 sivilin hayatını kaybettiği eş zamanlı terör saldırılarının görgü tanıkları, yaşadıklarını anlattı. Bataclan konser salonunda bulunan Europe 1 kanalı muhabiri Julien Pierce, "Konser sürerken birkaç silahlı adam içeri girdi. İki ya da üç erkekti, maske takmamışlardı. İçeri girip Kalaşnikofa benzeyen silahlarla kalabalığa gelişigüzel ateş açtılar. 10-15 dakika sürdü. Salonda panik yaşandı. Saldırganlar en az üç kez silahlarını yeniden doldurma fırsatı buldu. Çok gençtiler" dedi.

'Şapkalı bir kişinin silüetini gördüm'

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Bataclan konser salonundan adı verilmeyen bir tanık, Fransız Liberation gazetesine şunları anlattı:

"Müziğin sesi oldukça yüksekti. Silah seslerini duydum, arkamı döndüm ve arka kapının orada, şapkalı bir kişinin siluetini gördüm. Benim bulunduğum yöne doğru ateş açtı.

İnsanlar yere düşmeye ya da kendilerini yere atmaya başladı. Sanırım yanımdaki adam da öldü.

Koştum, güvenlik bariyerini aştım ve sahneye yakın olan ilk grupla beraber salondan çıktım. Yangın çıkışından çıktık.

Birinci kattaki bir kafeye girip, kapıya barikat kurduk. İnsanlara olanları anlattığımızda bize hemen inandılar. Burada savaş vardı, kısa bir süre öncesine kadar silah sesleri vardı."

'Stattan çıkanlar birkaç

dakika sonra geri döndü'

Paris'te gazetecilik yapan Vincent isimli bir gazeteci, dışardan bomba sesleri geldiğinde, Stade de France'da Fransa-Almanya hazırlık maçını izleyen kalabalığın arasındaydı. Gördüklerini Liberation gazetesine şöyle anlattı:

"İlk yarıda iki büyük patlama ve daha sonra da bir büyük patlama duyduk. Maç hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyordu ama biz her şeyi Twitter'dan takip ediyorduk. Cumhurbaşkanı François Hollande'ın stadyumdan çıkarıldığını da oradan okuduk, biz bir şey görmedik.

"Maçın ikinci yarısında stadyumun üzerinde bir helikopter dolaşıyordu. Son düdüğü çaldıktan sonra insanlar sahaya çıktı. İnsanlar endişeliydi, dışarda neler olduğundan emin değillerdi. Çıkış için güney, kuzey ve batı kapılarını kullanmamızı isteyen bir anons yapıldı ama beş dakika sonra gidenlerin çoğu geri dönmüştü."

'Masayı siper ettik'

Ben Grant saldırılar sırasında eşiyle birlikte bir bardaydı:

"Silah sesleri duydum. İnsanlar yere düştü. Bir masayı kafamıza siper ederek korunmaya çalıştık. Önümüzde bir dolu beden yığılı olduğu için barda mahsur kaldı. Yerde altı-yedi ceset vardı. Birileri otomobillerden ateş açıldığını söyledi."

'Çok gençtiler'

Bataclan konser salonunda bulunan Europe 1 kanalı muhabiri Julien Pierce, şunları söyledi:

"Konser sürerken birkaç silahlı adam içeri girdi. İki ya da üç erkekti, maske takmamışlardı. İçeri girip Kalaşnikofa benzeyen silahlarla kalabalığa gelişigüzel ateş açtılar. 10-15 dakika sürdü. Salonda panik yaşandı. Saldırganlar en az üç kez silahlarını yeniden doldurma fırsatı buldu. Çok gençtiler."