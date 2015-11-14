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Dünya
Deutsche Welle

Paris saldırılarını IŞİD üstlendi

Fransa'nın başkenti Paris'teki silahlı ve bombalı saldırıları IŞİD üstlendi.

14 Kasım 2015 16:40


IŞİD, internet üzerinden yayınladığı mesajda "Hilafet devletine yakın bir grubun fuhuş ve ahlaksızlığın başkentine saldırdığı" ifadesine yer verdi. Mesajda saldırı sırasında makineli tüfeklerin ve patlayıcı yeleklerin kullanıldığı belirtildi.

Örgüt yeni tehditler de savurdu. Mesajda Fransa'nın hedef listesinin en üstünde yer almaya devam edeceği kaydedildi ve dolaylı olarak Fransa'nın IŞİD'e yönelik hava saldırılarına değinildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te dün düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda en az 128 kişi ölmüş, birçok kişi de yaralanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da saldırıları IŞİD'in düzenlediğini duyurmuş ve ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Fransa eylül ayından bu yana Suriye'de IŞİD'e yönelik hava operasyonları düzenliyor. Fransa, Irak'ta da yaklaşık 1 yıldır IŞİD'e karşı hava saldırıları gerçekleştiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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