Paris'teki saldırılarda ölen ya da yaralanan Türk yok

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Hakkı Akil, Fransa'da 132 sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda ölen ya da yaralanan Türk olmadığını söyledi. Fransa'da yaşayan Türklere, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'ndan ise "Sakin ve dikkatli olun, mecbur olmadıkça toplu alanlara gitmeyin" uyarısı yapıldı.

Fransa'nın başkenti Paris, eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırılarla kana bulandı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkede olağanüstü hal ilan etti ve sınırların kapatıldığını açıkladı.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu da Paris'te yaşanan kanlı terör saldırıları sonrası uyarı yaptı.

Başkonsolosluğun Twitter'daki hesabından, "Fransız güvenlik makamları tarafından Paris (İle-de-France) bölgesinde bulunanların mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, kamuya açık işletmelerde/alanlarda bulunanların güvenlik tedbirlerini artırmaları ve açık mahalde gerçekleştirilen her türlü etkinliğin sona erdirilmesi uyarısı yapılmıştır. Paris'teki vatandaşlarımızdan sakin ve dikkatli olmalarını, mecbur olmadıkça toplu alanlara gitmemelerini önemle rica ediyoruz." uyarısı yapıldı.