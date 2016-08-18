Özgür Gündem'in avukatı: TEM'deki müvekkillerimizle görüştürmüyorlar, 3 kişinin ilaçları verilmiyor

‘Geçici’ olarak kapatılan Özgür Gündem’in 20’ye aşkın çalışanı dün darp edilerek gözaltına alınırken yazarı Aslı Erdoğan da bu sabah evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gazete binasına da mühür vurulurken gazetenin avukatı Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Eş Başkanı Sinan Zincir, tüm binanın kapatılmasının hukuksuz olduğunu söyledi. Zincir, İMC TV’de katıldığı canlı yayında, Zana Kaya, İnan Kızılkaya ve yazar Aslı Erdoğan’ın avukatlarıyla görüştürülmediğini ayrıca gazetenin 3 çalışanına ilaçlarının verilmediğini söyledi. Zincir yayında, gözaltına alınanlarda 20’sinin ifadesinin alınma işlemlerinin tamamlandığı ancak savcılığa sevk edilmediklerini belirterek, “Polisler tutanakta baskın sırasında yaralandıklarını söylemişler. Bir de arkadaşlar onun için ifade verecekler” diye konuştu. Zincir, Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldükleri halde kendilerine bilgi verilmediğini belirterek, “Orada tutulduklarını bildiğimiz halde bize ‘burada öyle bir gözaltı yok’ diyorlar. Müvekkillerimizle görüşmemize izin vermiyorlar” diye konuştu.

Zincir, OHAL’deki gözaltılarda avukatların 5 günden önce Emniyet’e giriş dahi yapamadığını ve o yüzden bir bilgi almakta sorun yaşadıklarını söyledi. Zincir, gözaltındaki 22 kişinin keyfi bir şekilde tutulduğunu; 3 gazetecinin ise TEM’de olduğunu ve onlarla hiçbir irtibat kuramadıklarını ifade etti.

“İlaçlar verilmiyor”

Özgür Gündem’in dün gözaltına alınan editörlerinden Bayram Balcı’nın hastaneye sevk edildiği öğrenildi. 2 hafta önce sağlık sorunlarından ötürü ciddi bir ameliyat geçirdiği öğrenilen Balcı’yı darp edilerek gözaltına almıştı. Balcı’nın yanı sıra gözaltında bulunan Özgür Gündem çalışanlarından M.Ender Öndeş ve Fırat Yeşilçınar’ın da ilaçlarını kullanamadığı için sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

“Aslı Erdoğan suçlu değil, yazardır”

Erdoğan Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde tutuluyor. Erdoğan'ın gözaltında tutulacağı 5 gün boyunca avukatlarıyla görüştürülmeyeceği belirtiliyor. Aslı Erdoğan’ın yayınevi Everest, olayın ardından bir mesaj yayımlayarak dayanışma içinde olduklarını duyurdu. Yayınevinin mesajında “Her yazar kelimelerden özgürlük kulesi kurar. O her bir kelime toplum ve onun geleceği olan bireyleridir. Aslı Erdoğan’ı savunmak dile ve toplumun derin sağduyusuna inanmak demektir. Yazarımıza geçmiş olsun diliyor ve adaletin özgürlükle sonuçlanmasını bekliyoruz…” dendi.

Ayrıca Aralarında Hasan Ali Toptaş, Latife Tekin, Celil Oker, Buket Uzuner, Murat Uyurkulak, Ece Temelkuran, Yekta Kopan, Aslı Tohumcu’nun da olduğu yazarlar, kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle bağı nedeniyle bugün gözaltına alınan yazar Aslı Erdoğan için destek mesajı yayımladı.

Aslı Erdoğan’ın dünyanın en önemli edebiyatçılarından biri olduğu belirtilen mesajda şöyle dendi:

“Bugün Özgür Gündem gazetesi yazıları ve gazeteyle ilişkisi sebebiyle gözaltına alınan Aslı Erdoğan dünyanın en önemli edebiyatçıları arasındadır.

Aslı Erdoğan hem ruhsal hem fiziksel açıdan bu gözaltı sürecini kaldırabilecek güçte de değildir.

Biz aşağıda imzası olanlar, tek umudu daha iyi, demokratik ve medeni bir ülkede yaşamak olan ve bu uğurda düşünce ve yazı üreterek dünyanın hemen her ülkesinde Türk edebiyatını tanıtan Aslı Erdoğan’ın ivedi olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

Özgür Gündem önünde dayanışma eylemi

Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC) çağrısıyla Özgür Gündem binasının önünde yapılan eylemde gazetenin şimdiye dek karşılaştığı birçok baskıya karşın yayına devam ettiği ve bundan sonra da devam edeceği belirtildi.

ÖGC’nin çağrısını yaptığı eyleme gazete çalışanları, aralarında Fatih Polat, Celal Başlangıç, Yıldırım Türker, Tuğrul Ertuğrul’un da olduğu meslektaşları, Demokratik İslam Kongresi Eş Sözcüsü Hüda Kaya, Demokratik Alevi Dernekleri temsilcileri, Barış Anneleri’nin de olduğu çok sayıda insan katıldı.

Özgür Gündem’in bugünkü sayısının taşındığı eylemde gazetenin şimdiye dek karşılaştığı birçok baskıya karşın yayına devam ettiği ve bundan sonra da devam edeceği belirtildi. Gözaltındaki gazetecilerin serbest bırakılması istendi.

Özgür Gündem muhabiri İbrahim Karakaş da yarından itibaren aynı şekilde gazetenin kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Açıklamaların ardından İstiklal Caddesi’nde gazete dağıtmak isteyen gruba polis izin vermedi. Grup ara sokaklardan polis eşliğiyle dağıldı.

"OHAL uygulamalarının cadı avına dönüşmekte olduğunun işaretlerini görmekteyiz"

Türkiye Yayıncılar Birliği, Aslı Erdoğan'ın gözaltına alınması ve Ragıp Zarakolu'nun evine polis baskını düzenlenmesine ilişkin basın açıklaması yaptı

Türkiye Yayıncılar Birliği, ödüllü yazar Aslı Erdoğan'ın gözaltına alınması ve yayıncı ve gazeteci Ragıp Zarakolu'nun evine polis baskını düzenlemesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Birlik açıklamasında, OHAL uygulamalarının "muhalif kesimlere yönelik geniş çaplı bir cadı avına dönüşmekte olduğunun işaretlerini"n görüldüğünü belirtti ve hükümete temel hak ve özgürlüklere uygun davranma çağrısında bulundu.

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin açıklaması şöyle:

“Aslı Erdoğan, Ragıp Zarakolu gibi işleri sadece yazmak, çizmek ve yayımlamak olan yazarların, gazetecilerin, çizerlerin ve yayıncıların yazdıkları yazılar gerekçe gösterilerek tutuklanması, gözaltına alınması, evlerinin basılıp aranması yayınlama özgürlüğü açısından son derece endişe vericidir.

OHAL uygulamalarının darbe girişimini yapanlar ve yardım edenler ile ilişkisi olmayan çeşitli politik görüşlerden insanlara, muhalif kesimlere yönelik geniş çaplı bir cadı avına dönüşmekte olduğunun işaretlerini görmekteyiz.

Hükümeti ve tüm yöneticileri temel hak ve özgürlüklere uygun davranmaya çağırıyoruz.”

"Gazete basmak, gazeteci ve yazarları gözaltına almak askeri darbelerin icraatıdır"

Barış Bloku, Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasına ve gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Barış Bloku, gazete binalarını basıp çalışanları darp etmenin, yazarları şairleri gözaltına almanın askeri darbelerin icraatı olduğunu kaydetti.

Blok; darbe girişiminin ardından hukuktan, demokrasiden söz eden siyasi iktidarın, olağanüstü hal (OHAL) ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile (KHK) hukuku ve özgürlükleri yok eden uygulamalarına bir yenisini daha eklediğini kaydetti.

“Askeri darbelerin icraatı”

Gazete binalarını basıp çalışanları darp etmenin, yazarları şairleri gözaltına almanın askeri darbelerin icraatı olduğunu belirten Barış Bloku, ‘askeri darbenin püskürtüldüğü ve demokrasinin kazandığı’ şeklinde propaganda yapıldığını ancak bunun ‘koca bir yalan olduğunu’ vurguladı.

“Daha fazla kan değil, barış ve demokrasi”

Özgür Gündem gazetesinin faili meçhullere, tutuklamalara, baskılara rağmen yayınına daha da kararlı devam ettiğinin altını çizen Barış Bloku, “Özgürlükleri yok ederek varacağınız yer daha önceki darbecilerin vardıkları yerden farklı olamaz. Daha fazla kan ve gözyaşı değil barış ve demokrasi istiyoruz” dedi.

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