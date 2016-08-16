Özgür Gündem’in imtiyaz sahibi, eski yayın yönetmeni ve yazarının evine baskın

Kapatma kararı alınan Özgür Gündem gazetesine yönelik polis baskını ve yapılan gözaltıların ardından, gazetenin İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı, eski Yayın yönetmeni Eren Keskin ve gazetenin yazarı Filiz Koçali'nin evine polis baskın düzenledi.

Keskin’in annesiyle birlikte yaşadığı İstanbul Maltepe’deki evi polislerce basıldı. Baskın yapılan evinde Keskin bulunamazken, evdeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

Gazetenin yazarlarından Filiz Koçali'nin de evine baskın yapıldı. Koçali'nin Bakırköy'de bulunan evine giden polisler, içeriye girerek arama yapmaya başladı. Koçali'nin de evinde bulunamadığı öğrenildi.

Son olarak gazetenin Twitter hesabından İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı'nın evine baskın düzenlendi.

Kapatılan Özgür Gündem'e polis baskını; gözaltılar var!

Hasan Cemal: Özgürlüğe bir darbe daha: Özgür Gündem kapatıldı!

Özgür Gündem'in kapatılmasına tepkiler