T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özgür Gündem’in imtiyaz sahibi, eski yayın yönetmeni ve yazarının evine baskın

İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı, eski Yayın Yönetmeni Eren Keskin ve yazarı Filiz Koçali'nin evi basıldı

16 Ağustos 2016 23:14

Kapatma kararı alınan Özgür Gündem gazetesine yönelik polis baskını ve yapılan gözaltıların ardından, gazetenin İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı, eski Yayın yönetmeni Eren Keskin ve gazetenin yazarı Filiz Koçali'nin evine polis baskın düzenledi. 

Keskin’in annesiyle birlikte yaşadığı İstanbul Maltepe’deki evi polislerce basıldı. Baskın yapılan evinde Keskin bulunamazken, evdeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

Gazetenin yazarlarından Filiz Koçali'nin de evine baskın yapıldı. Koçali'nin Bakırköy'de bulunan evine giden polisler, içeriye girerek arama yapmaya başladı. Koçali'nin de evinde bulunamadığı öğrenildi.

Son olarak gazetenin Twitter hesabından İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı'nın evine baskın düzenlendi. 

 

Kapatılan Özgür Gündem'e polis baskını; gözaltılar var!

Hasan Cemal: Özgürlüğe bir darbe daha: Özgür Gündem kapatıldı!

Özgür Gündem'in kapatılmasına tepkiler

ETİKETLER

eren keskinözgür gündemözgür gündeme baskın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24