Özgür Gündem'in kapatılmasına tepkiler

Özgür Gündem gazetesinin kapatılarak, binasının basılıp ve çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin Özgür Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇHD), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) tepki gösterdi.

Gazetenin basılması ve gazetecilerin darp edilerek gözaltına alınmasına tepkiler şöyle:

“Basına darbe girişimidir”

Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC), Özgür Gündem gazetesinin mahkeme kararıyla kapatılması, İstanbul'daki binasının basılarak çalışanlarının darp edilmesi ve gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Basına Darbe Girişimi" başlıklı yazılı açıklamada, Özgür Gündem gazetesinin kurulduğu günden bu yana sürekli baskı altında faaliyet yürüttüğü anımsatılarak, "Ancak en zorlu dönemlerde bile hiçbir zaman çalışmalarına ara vermemiş. Hiçbir zaman okurlarını gelişmelerden ve yaşanan gerçeklerden mahrum bırakmamıştır. Sürekli gerçekleri yazıp okurlarına duyurduğu için büyük bedeller vermiş. Onlarca çalışanları katledilmiş, onlarcası gözaltına alınmıştır. Yine yüzlerce defa sansürlenmiş ve kapatılmıştır. Buna rağmen gerçekleri yazmaktan taviz vermemiştir" dendi.

"Özgür basının önemini anladıkları söyleminin sahteliğini gördük"

Gazeteci sendikasıyız, sendikal faaliyet yürütemiyoruz uzun zamandır. İnsan hakları derneğine döndük. Aylardır neredeyse her gün adliye önündeyiz. Her gün bir gazeteci ya gözaltına alınıyor ne tutuklanıyor. OHAL’den önce de bu böyleydi.

OHAL ilan edildi. Darbe girişimin ardından iktidar yöneticileri, özgür basının önemini anladıklarını söyledi. Ama bunun ne kadar sahte bir söylem olduğunu bir kez daha gördük.

Bugün bir mahkeme kararıyla Özgür Gündem Gazetesi kapatıldı. Dayanışma için geldik. Ama geldiğimizde özel harekat polisleri gazeteyi basmıştı, arkadaşlarımız gözaltındaydı.

Bu ülkede basın ve ifade özgürlüğü zaten problemliydi. Artık çok endişeliyiz. Özgür Gündem’in kapatılmasının ardından gazeteciler için, basın ve ifade özgürlüğü için daha da vahim şeylerin olmasından korkuyoruz.

Basın ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını, gözaltındaki ve tutuklu arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını, Özgür Gündem Gazetesi’nin derhal açılmasın talep ediyoruz.

Akgül: OHAL kime uygulandı?

"OHAL ilan edildiğinde “Darbecilere ilan ettik, halkımıza etmedik” dediler. 76 gazeteci tutuklu. 42’si, 15 Temmuz süreciyle başlatılan soruşturmalara kapsamında tutuklandı. Meslektaşlarımızın çığlıklarını dinledik canlı yayında. OHAL kime uygulandı sorusunu merak ediyorum. Gazeteciler olarak meslektaşlarımızın işlerini yapmalarına izin verilmesini istiyoruz.

"Özgür Gündem, 30 yıllık geleneği olan bir gazete. Bombalama, kapatma bu geleneği kaldıramadı, insanlar hala haber vermeye devam ediyor. Bu kapatmalara hiçbir işe yaramayacak.

Efe: Gündem'e saldırılar bugün doruğa çıktı

İnsan hakları savunucuları her gün aleni yapılan işkencelerin takipçisi olmaktan yorulduk. Bir ülkede düşünceye kelepçe vuruyorsanız, yazan kalemi kırıyorsanız, bir gazetenin kapısını koçbaşıyla girerek arama tebliğ ediyorsanız, avukatları etkisiz kılıyor, kadın gazetecileri işkence ederek gazetenin kapısından çıkarıyorsanız, bu ülkede hak, özgürlük, demokrasi kavramından bahsetmeniz mümkün değildir.

Gündem’e dönük saldırılar bugün başlamadı, bugün doruğa çıktı. Bu doruk haklar ve özgürlüklerin üzerine yürüyen karanlığın en önemli habercileridir. O haberi dünden aldık yarına taşımak istemiyoruz.”

Baykondu: Serbest bırakılsınlar

Özgür gündeme uygulananı arkadaşlarımıza yapılan darp ve işkenceyi kınıyoruz. Arkadaşlarımızın serbest bırakılmasın talep ediyoruz, özgür basın susturulamaz.

ÖHD: Amaç Gündem'in yarın çıkmamasıydı

Sinan Zincir: “Geçici kapatma kararı geldikten sonra, karar tebliğ edilmeden, itiraz hakkımızı kullanmadan hukuk dışı şekilde AKP’nin ve sarayın silahlı kubbetleri gazeteyi bastı.

Avukatlar olarak geldiğimizde arkadaşlarımızın çevik kuvvet barikatında rehin tutulduğunu dile getirdik. . Gazetenin tüm yayın araç gereçlerini almaya gelmişlerdi. İmajlarını aldın dedik, her şeyi götüreceğiz dediler. Yarın Özgür Gündem Gazetesi’ni çıkarmamaktı amaç.

“Beş dakika sonra arama başladığında çevik kuvvet polislerini içeri çağırıp gözaltı dediler. İşkenceyle, coplarla kadın arkadaşlarımızı yerlerde sürükleyerek kelepçeli şekilde çevik kuvvet aracına bindirdiler.”

ÇHD: Özgür Gündem yalnız değildir!

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından sonra ilan edilen OHAL ülkeyi darbe koşullarından farksız bir siyasi iklime sokmuştur. Bu kapsamda başlatılan gözaltı, tutuklama, işten atma uygulamaları suçlu-suçsuz ayrımını bulanıklaştırarak sürmektedir. Darbecilere karşı yürütülen operasyonlar bahane edilerek toplumsal muhalefet güçlerine karşı baskı ve şiddet arttırılmıştır.

Son olarak Özgür Gündem gazetesi, "Terör örgütü propagandasını yaptığı" gerekçesiyle, İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından geçici olarak kapatılmıştır. Kapatma kararının ardından çok sayıda polisle gazete bürosu basılmış ve gazeteciler ters kelepçe yapılarak gözaltına alınmıştır. Özgür basın geleneği bugüne kadar birçok bombalı saldırı, sokak ortasında infaz, gözaltında kaybedilme gibi baskı ve yıldırma yöntemleriyle susturulmaya çalışılmıştı. Bu gelenek, bugüne kadar olduğu gibi OHAL koşullarında gerçekleştirilen bu baskılara da boyun eğmeyecektir.

Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasına ve muhabirlerine uygulanan şiddete karşı meslektaşlarımızın yanında yer alacağız. İktidarların en koyu karanlığında bile özgür basın hep var oldu, var olmaktadır ve var olacaktır.

"Gazetecilik suç değildir!"

Arkadaşlarımıza henüz ulaşamadık. 25 Kürt genci altı gündür gözaltında görüşemiyoruz. Maalesef arkadaşlarımızla da görüşemeyeceğiz. İnsan hakları avukatlığını yapamıyoruz artık. İki kadın arkadaşımız dışarı çıkarıldı. Aramalara iştirak için bile girişimiz engelleniyor.

Özgür basını tanıyoruz, APE Musa’nın, Gurbetelli Ersöz’ün yoldaşları susmayacak. Yarın özgür gündem bayilerde olmaya devam edecek.

"Sahip çıkacağız"

Bugün İTO da basın toplantısı yaptık hak savunucuları olarak. Bu ülkenin özgürlükleri, toplumsal barışın inşası için bir arada olduğumuz söylemek için kamuya seslendik, başka bir yol mümkün, bu milletin iradesine saygı duyun, hep beraber gerçek demokratik cumhuriyeti inşa edebiliriz dedik. Haberi aldık ki özgür gündeme baskın yapılmış.

Sözümüzün arkasındayız, özgürlüklerin olmadığı düşüncenin özgürce ifade edilemediği ülkede sağlıklılıktan bahsedilemez.

Hekimler olarak özgür düşünceyi ifade edilemeyen bir yerde sağlıklı toplumda yaşayamayız. Hiç bir iktidar özgür düşünceyi hakikati gizleyemez. Bir ay önce Şebnem Korur Fincancı’da olduğu gibi özgür düşünceye sahip çıkacağız.

“’Gündem’ özgür olmadıkça özgür olmayacağız!”

Özgür Gündem Gazetesi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla geçici olarak kapatıldı.

15 Temmuz darbe girişimini fırsat olarak gören iktidar, OHAL’i tüm demokratik muhalefete ve yayın organlarına karşı baskı aracı olarak kullanıyor. Özgür Gündem’in kapatılma kararı bunun bir kez daha ilanıdır. Özgür basın geleneği, baskılara boyun eğmeyecek ve halkın haber alma hakkında sonuna kadar savunacaktır.

Yeşil Sol Parti olarak Özgür Gündem Gazetesi'nin kapatılması kararını protesto ediyor; bütün demokratik basın yayın organlarını, gazetecileri, basın meslek örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini ve halkımızı dayanışmaya çağırıyoruz.

Çoğulcu, demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü, ekolojist bir geleceği kurmak mümkün!"

Kapatılan Özgür Gündem'e polis baskını; gözaltılar var!

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