Kapatılan Özgür Gündem'in yazarlarına operasyon; Aslı Erdoğan gözaltında, Ragıp Zarakolu'nun evi basıldı

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla ‘PKK propagandası’ yaptığı gerekçe gösterilerek kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazarlarının evlerine yönelik polis baskını devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarlarından Aslı Erdoğan'ın evi polislerce basıldı.

Evrensel’in haberine göre, baskın sonrası gözaltına alınan Erdoğan'ın hangi karakola götürüldüğü bilinmiyor.

Gazetenin yazarlarından yayıncı, yazar ve insan hakları savunucusu Ragıp Zarakolu’nun da evinin basıldığı ve evinin arandığı belirtililiyor. Zarakolu’nun basılan evinde oğlu Sinan Zarakolu yaşıyor.

Ragıp Zarakolu oğlunun evde olmadığını, polisin kapıyı kırarak içeriye girdiğini ve kitaplarına el koyduğunu açıkladı.

Zarakolu, sosyal medya sitesi Facebook’tan olayı şöyle duyurdu:

“Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasını ve oğlumun evine yapılan barbarca baskını protesto ediyorum…

“Geçmişte yayın yönetmenliği ve köşe yazarlığı yaptığım Özgür Gündem gazetesi bugün [dün] kapatıldı. Gazete binası polis olduğunu iddia eden bir güruh tarafından basılarak, gazeteci arkadaşlarım darp edilerek gözaltına alındı. Bunlar arasında gazetenin şef redaktörü Zana Kaya, işletme müdürü Davut Uçar ve şair M. Ender Öndeş de var.

“Gazetemizin yayın yönetmenliğini yapan Eren Keskin’in ve köşe yazarı Filiz Koçali’nin evine baskınlar düzenlendi.

“Doksanların kirli savaş yılları dahil böyle rezalet görmedim”

“Tatilde bulunan oğlumun evi, yasal ikametgahım olduğu gerekçesi ile bugün öğleden sonra, polis olduğunu iddia eden bir çete tarafından, çelik kapı tahrip olunarak basıldı. Ona hediye ettiğim, tercüme ettiğim, yayınladığım Ermeni; Pontos ve Süryani soykırımı ile ilgili kitaplara el konuldu.

“Bu barbarca davranışı protesto ediyorum.

“Kırk yıl basın davalarında yargılandım… Savcılıktan bana tebligat yapıldı. Ben de gidip yazılarıma her zaman sahip çıkıp, saçma iddiaları yanıtladım… Böyle rezalet görmedim, doksanların kirli savaş yılları dahil…

“Kazanan barbarlık, ırkçılık ve kitap düşmanlığı değil, hakikat ve insanlık, özgürlük ve demokrasi olacak.”

Gazetenin basılmasının ardından Özgür Gündem'in eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin'in evi de basılmıştı. Gazetenin yazarlarından Filiz Koçali'nin evine de dün baskın yapıldı. Filiz Koçali de Eren Keskin gibi baskın yapıldığı sırada evde değillerdi.