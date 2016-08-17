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Kapatılan ve 20 çalışanı gözaltına alınan Özgür Gündem: Boyun eğmeyeceğiz, susturamazsınız

Gazete, 1994 yılında bombalandığını hatırlattı

17 Ağustos 2016 13:00

'PKK propagandası' yaptığı gerekçesiyle dün İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kapatılan ve 4 yöneticisi ile birlikte toplam 20 çalışanı gözaltına alınan Özgür Gündem gazetesi, “Susturamazsınız” manşetiyle çıktı. Gazete, polis operasyonundan önce belirlediği manşetinde ise, “Boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Gazetenin polis operasyonunun ardından belirlenen manşetin spotunda “Gazetemizi 3 Aralık 1994’te bombalayarak susturmak isteyen iktidar klikleri, yüzlerce arkadaşımızı katlederek halka gerçekleri ulaştırmamızı engellemeye çalışsalar da buna engel olamadılar. 20 Aralık 2011’de ‘kelepçe modeli’ne geçen Saray iktidarı, gazetemizin binasını basarak 46 arkadaşımızı gözaltına aldı. Baskının hemen ertesi günü ‘Susturamazsınız’ manşeti ile halka ulaşan gazetemiz, dün yine Saray iktidarları tarafından basılarak, 14 arkadaşımız gözaltı alındı. Gazetemizi talan ederek, kapısına mühür vuran Saray faşizmine inat ‘SUSMAYACAĞIZ” ifadeleri yer aldı.

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Özgür GündemSusturamazsınızBoyun Eğmeyeceğiz

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