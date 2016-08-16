Kapatılan Özgür Gündem'e polis baskını; gözaltılar var!

PKK propagandası aptığı gerekçesiyle İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kapatılan Özgür Gündem binasına polis baskını gerçekleşti.

Gazetenin İstanbul Beyoğlu'ndaki merkez binasına yapılan baskında polis içeride arama gerçekleştiriyor. Gündem'e yapılan baskını Özgürlükçü Hukukçular Derneği Twitter üzerinden duyurdu.

Destek için Özgür Gündem'e gelenler dışarı çıkarılırken, polis gazete önünde de görüntü alınmasını engellemeye çalışıyor ve kimlik kontrolü yapıyor.

Gazetenin 5 katlı binanın her katına Özel Harekât polisi yerleştiştirildi.

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Özgür Gündem'in Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ve İrfan Uçar ile muhabirlerinden Ersin Çaksu'nun ters kelepçeyle gözaltına alındığını duyurdu.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği İstanbul Eş Başkanı Sinan Zincir, “Gazete binası tamamen boşaltılarak Özgür Gündem’in yarın ki baskısı engellenmek isteniyor. Şu anda toplu gözaltı yapılıyor. Gazetedekiler zorla gözaltına alınıyor” dedi.

İMC TV muhabiri Gülfem Karakaş, içeriden canlı yayın yaptığı sırada darp edilerek gözaltına alındı.