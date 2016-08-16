Özgür Gündem "geçici olarak" kapatıldı!

Özgür Gündem gazetesi, "terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı" gerekçesiyle, İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından "geçici olarak" kapatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu, nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurarak, günlük yayımlanan Özgür Gündem gazetesinin, yetkilileri hakkında "gazetede sürekli PKK terör örgütü propagandası yapıldığı ve bu örgütün yayın organı gibi hareket edildiği"nin anlaşıldığı gerekçesiyle "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütü üyeliği, örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, yardım etmek ve terör örgütü propagandası yapmak" iddialarıyla soruşturma başlatıldığı için geçici olarak kapatılması talebinde bulundu. Talebi değerlendiren hâkimlik, "yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığı anlaşılan" gazetenin, anayasanın, 28. maddesi uyarınca geçici olarak kapatılmasına karar verdi.

Başsavcılıktan açıklama

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca Türk Ceza Kanunu'nun 302/1, 314/2, 220/1,2,8 ve 3173 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 7/7. maddeleri gereğince İstanbul'da yayınlanan Özgür Gündem adlı gazetenin sürekli olarak PKK terör örgütü propagandası yaptığı" ifade edildi.

Açıklamada, şöyle dendi:

"Bu örgütün yayın organı gibi hareket ettiği iddiası ile ilgili gazete yetkilileri hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde; anılan gazetenin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 28. maddesinin son fıkrası uyarınca geçici olarak kapatılması Sulh Ceza Hakimliği'nden talep edilmiştir. Talep, İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 16 Ağustos 2016 gün ve 3825 değişik iş sayılı kararı ile uygun görülerek Özgür Gündem adlı gazetenin geçici olarak kapatılmasına karar verilmiştir.''

Neden geçici olarak kapatıldı?

Başsavcılığın işaret ettiği anayasanın 28. maddesine göre, Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlar, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyet'in temel ilkelerine, millî güvenliğe ve genel ahlâka aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde, mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir. Kapatılan süreli yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla toplatılır.

Yeni Twitter hesabı açıldı

Özgür Gündem'in editörlerinden Günay Aksoy, BBC Türkçe'ye verdiği bilgide gazeteye henüz bir tebligat yapılmadığını söyledi.

Özgür Gündem gazetesinin Twitter hesabına erişim, bu hafta içerisinde kapatıldığı açıklanan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) Twitter'a yaptığı başvurunun ardından engellenmişti. Gazete yeni bir Twitter hesabı üzerinden Twitter'da paylaşımlarını sürdürüyordu.

Gazetenin kapatılmasına karar belgesi şöyle: