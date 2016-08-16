Özgür Gündem'e polis baskını; çalışanları gözaltına alındı, gazetenin kapısına mühür vuruldu!

“Örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla, İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından geçici olarak kapatılmasına karar verilen Özgür Gündem gazetesi, Özel Harekât Polisleri tarafından basıldı. Polis, gazete binasından canlı yayın yapan imc TV ekibini, DİHA muhabirlerini ve gazetenin çalışanlarını gözaltına aldı. Gazetenin kapısına mühür vuruldu. Gazetenin avukatı Özcan Kılıç, "Gazete yağmalandı. Çalışanlar darp edilerek gözaltına alındı" dedi.

Gazetenin İstanbul Beyoğlu'ndaki merkez binasına yapılan baskında polis içeride arama gerçekleştirdi. Gündem'e yapılan baskını Özgürlükçü Hukukçular Derneği Twitter üzerinden duyurdu.

Destek için Özgür Gündem'e gidenler dışarı çıkarılırken, polis gazete önünde görüntü alınmasına izin vermedi. Gazetenin 5 katlı binasında her kata Özel Harekât polisi yerleştirildi.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği İstanbul Eş Başkanı Sinan Zincir, “Gazete binası tamamen boşaltılarak Özgür Gündem’in yarınki baskısı engellenmek isteniyor. Şu anda toplu gözaltı yapılıyor. Gazetedekiler zorla gözaltına alınıyor” dedi.

İMC TV muhabiri Gülfem Karakaş, içeriden canlı yayın yaptığı sırada darp edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan bazı gazeteciler şöyle:

Günay Aslan, Reyhan Hacıoğlu, Ender Öndeş, Doğan Güzel, Ersin Çaksu, Kemal Bozkurt, Sinan Balık, Önder Elaldı, Davut Uçar, Zana Kaya, Fırat Yeşilçınar. Dicle Haber Ajansı muhabiri Mesut Karnak. imc TV muhabiri Gülfem Karataş ve imc TV kameramanı Gökhan Çetin.

Kapatma kararı sonrası destek amaçlı gazete binasına giden İstanbul Tabip Odası basın bürosundan Yılmaz Bozkurt ile Do Yayınevi çalışanı Hüseyin Gündüz de gözaltına alınanlar arasında.

Doğan Haber Ajansı, 4 kişinin soruşturma kapsamında, 20 kişininse polise mukavemet ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

“Her şeyi kırıp döktüler, gözaltına alınanların hepsini darp ettiler”

Özgür Gündem gazetesinin avukatı Özcan Kılıç, darp edilerek gazete binası dışına çıkartıldığını söyledi. Gazeteye kapatma kararı veren 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından ayrıca gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkartıldığını söyleyen Kılıç, “Bu arama değil resmen yağmalamadır. Her şeyi kırıp döktüler. Dışarıya çıkmak da zor oldu. Beni de darp ederek dışarıya çıkarttılar. Gözaltı kararı verdikleri tüm arkadaşları darp ederek gözaltına aldılar” dedi.

Gazetenin imtiyaz sahibi, eski

yayın yönetmeni ve yazarının evine baskın

Gazetenin İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı, eski Yayın yönetmeni Eren Keskin ve gazetenin yazarı Filiz Koçali'nin evine polis baskın düzenledi.

Ö. Gündem'e giriş çıkışlar kapatıldı. İçerideki meslektaşlarımızın durumundan endişeliyiz. #GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/lSKpepRddH — Fatih Polat (@fpolat69) 16 Ağustos 2016

Ö. Gündem GYY Zana Kaya ile Davut Uçar gözaltına alındı şimdi. 17.28 — Fatih Polat (@fpolat69) 16 Ağustos 2016

Gazete önünde hareketlilik var. İçeri kar maskeleri le girilmiş. Gazetenin sekreteri anlattı. Gözaltı yapıyorlar. pic.twitter.com/DBROouyFLs — Fatih Polat (@fpolat69) 16 Ağustos 2016