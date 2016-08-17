Karikatüristler, kapatılan ve çalışanları gözaltına alınan Özgür Gündem'i çizdi

‘Terör örgütü propagandası’ gerekçesiyle kapatılıp 20’nin üzerinde çalışanın darp edilerek gözaltına alındığı Özgür Gündem gazetesinin karikatüristi Doğan Güzel’in polis tarafından götürüldüğü an, karikatüristlerce resmedildi. Karikatürist Halil İncesu, Güzel’in darp edilmiş, üstü başı yırtılmış ve ters kelepçeli halini böyle resmetti.

Türkiye’yle ilgili çizdiği karikatürlerle bilinen Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff da, Doğan Güzel’le dayanışma ismiyle bu karikatürü çizdi.

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