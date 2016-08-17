Özgür Gündem'in eski yayın yönetmeni Eren Keskin: Ne olursa olsun savcılığa gidip ifade vereceğim

Özgür Gündem gazetesinin eski Yayın Yönetmeni Eren Keskin, kapatma kararı alınan Özgür Gündem gazetesine yönelik polis baskını ve yapılan gözaltıların ardından evine polis baskını düzenlenmesiyle ilgili olarak 'avukatlarından haber beklediğini, hakkında herhangi bir gözaltı kararı olması durumunda ise savcılığa gidip ifade vermekten kaçınmayacağını' söyledi. Keskin, "Bu yapılanlar korku salmak içindir" dedi.

Polis baskını sırasında Diyarbakır'da bulunan Eren Keskin, gece saatlerinde uçakla İstanbul'a döndü.

DİHA'ya konuşan Keskin, bu zamana kadar kendisine herhangi bir tebligat yapılmadığını ifade etti. Avukatlarının Çağlayan Adliyesi'ne giderek, Cumhuriyet Savcısı ile görüştüğünü paylaşan Keskin, 'avukatlarından haber beklediğini, hakkında herhangi bir gözaltı kararı olması durumunda ise savcılığa gidip ifade vermekten kaçınmayacağını' söyledi. Keskin, "Gözaltı kararı varsa gideceğim. Ne olursa olsun, giderim" dedi.

Gazete binası ve evine yapılan baskına dair ise Keskin, şunları söyledi:

"90'larda en ağır koşullarda silahlı saldırıya uğradım, cezaevine girdim. Ama ilk defa evim uzun namlulu silahlı kişilerce basıldı, kaldığım mahalle polis ablukasına alındı. Bu faşizmin ülkede geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Bu yapılanlar korku salmak içindir."

Baskılar karşısında sessiz kalanlara da çağrıda bulunan Keskin, "Susuyor birçok insan. Susanlar bilsinler ki sıra onlara da gelecek. Bu devleti zaten tanıyoruz ama sadece susanlara kızıyorum" dedi.