T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özgür Gündem'in eski yayın yönetmeni Eren Keskin: Ne olursa olsun savcılığa gidip ifade vereceğim

"Bu yapılanlar korku salmak içindir"

17 Ağustos 2016 15:10

Özgür Gündem gazetesinin eski Yayın Yönetmeni Eren Keskin, kapatma kararı alınan Özgür Gündem gazetesine yönelik polis baskını ve yapılan gözaltıların ardından evine polis baskını düzenlenmesiyle ilgili olarak 'avukatlarından haber beklediğini, hakkında herhangi bir gözaltı kararı olması durumunda ise savcılığa gidip ifade vermekten kaçınmayacağını' söyledi. Keskin, "Bu yapılanlar korku salmak içindir" dedi. 

Polis baskını sırasında Diyarbakır'da bulunan Eren Keskin, gece saatlerinde uçakla İstanbul'a döndü.

DİHA'ya konuşan Keskin, bu zamana kadar kendisine herhangi bir tebligat yapılmadığını ifade etti. Avukatlarının Çağlayan Adliyesi'ne giderek, Cumhuriyet Savcısı ile görüştüğünü paylaşan Keskin, 'avukatlarından haber beklediğini, hakkında herhangi bir gözaltı kararı olması durumunda ise savcılığa gidip ifade vermekten kaçınmayacağını' söyledi. Keskin, "Gözaltı kararı varsa gideceğim. Ne olursa olsun, giderim" dedi.

Gazete binası ve evine yapılan baskına dair ise Keskin, şunları söyledi:

"90'larda en ağır koşullarda silahlı saldırıya uğradım, cezaevine girdim. Ama ilk defa evim uzun namlulu silahlı kişilerce basıldı, kaldığım mahalle polis ablukasına alındı. Bu faşizmin ülkede geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Bu yapılanlar korku salmak içindir."

Baskılar karşısında sessiz kalanlara da çağrıda bulunan Keskin, "Susuyor birçok insan. Susanlar bilsinler ki sıra onlara da gelecek. Bu devleti zaten tanıyoruz ama sadece susanlara kızıyorum" dedi.

ETİKETLER

Eren KeskinÖzgür Gündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24