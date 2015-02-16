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Özgecan için başlatılan imza kampanyasına rekor destek

Özgecan Aslan için change.org isimli internet sitesinde başlatılan imza kampanyasına rekor katılım sağlandı.

16 Şubat 2015 14:23

Vahşice öldürülen Özgecan Aslan için düzenlenen kampanyaya iki günde yaklaşık 712 bin imza atıldı.

Halen devam eden kampanyanın imza metninde, Mersin Tarsus'ta yaşayan Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Özgecan Aslan'ın, 12 Şubat'ta Mersin'de bindiği minibüste tecavüze uğradığı, yakılarak öldürüldüğü ve dereye atıldığı anımsatıldı.

 

Kampanya metninde özetle şöyle denildi:

''Özgecan Aslan 'a tecavüz edip, yakıp genç yaşta hayatına son veren faillerin Türk Ceza Kanunu'nun öngördüğü en ağır yaptırımla cezalandırılmasını istiyoruz. Soruşturmanın ve dava sürecinin kamuoyu takibine izin verecek şeffaflıkla ve hukuka uygun biçimde yürütülmesini talep ediyor, bu ve benzeri olayların tekrar etmemesi için tüm ilgili kurumları acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Biliyoruz ki, Özgecan Aslan cinayeti sıradan bir adli vakanın çok ötesinde yıkıcı sonuçları olan toplumsal bir soruna işaret etmektedir.''

Kampanyada toplanan imzalar; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve TBMM Genel Sekreterliği'ne verilecek.

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