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Mersin Barosu: Özgecan cinayetinin 3 katil zanlısına yasa gereği avukat verildi

'Her ne kadar avukatlarımız istemese de...'

15 Şubat 2015 22:16

Mersin Baro Başkanı Alpay Antmen, Özgecan'ın öldürülmesiyle ilgili, "Her ne kadar avukatlarımız istemese de yasa gereği 3 zanlıya avukat verildi" dedi.

Antmen, AA muhabirine, Mersin Barosu olarak katil zanlılarını savunmak istemediklerini daha önce açıkladıklarını hatırlattı.

Zanlıların sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceğini belirten Antmen, "Her ne kadar avukatlarımız istemese de yasa gereği 3 zanlıya avukat görevlendirildi. Biri baro üyesi olmak üzere iki CMK avukatı, bir de özel avukat sorgularda yer alacak. Baro üyesi avukatımız, sadece sorguda yer alacak, herhangi bir savunma yapmayacak" diye konuştu.

Antmen, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, zanlıların hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için çalışacaklarını söyledi.

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