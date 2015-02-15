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Taksim'de Özgecan protestosunda 5 kadın gözaltına alındı

Kadın Çevik Kuvvet polislerinin yardımıyla 5 kadın yakapaça gözaltına alınarak Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü

15 Şubat 2015 21:27

Taksim'de Özgecan protestosunda kadınlara gözaltı
Taksim Meydanı'nda, Özgecan Aslan'ın öldürülmesini protesto etmek için bir fast food restoranının terasında pankart açan 5 kadın gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, yaklaşık 50 kadın Taksim’de saat 15.00’da bir araya geldi. Gruptan 5 kadın bir iş yerinin terasına çıkarak "Katledilen kadınlar Özgecan İsyanımız" yazılı pankartı açtı. 

Bir başka grup da pankart açan kadınlara sloganlar atarak destek verdi. Terasa çıkan sivil polisler, kadınlara müdahale ederek ellerindeki pankartı aldı. Daha sonra olay yerine istenen Çevik Kuvvet polisleri geldi.

Kadın Çevik Kuvvet polislerinin yardımıyla 5 kadın yakapaça gözaltına alınarak Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Aşağıdaki grup ise gözaltılar üzerine polise tepki gösterdi. Bir süre meydanda slogan atan kadınlar dağıldı.

 

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