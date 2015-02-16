Özgecan cinayetinde 3 katil zanlısı tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı.

Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan'ın hunharca öldürülmesiyle ilgili Ahmet Suphi Altındöken (26), babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe (20) gözaltına alınmıştı.

Mersin Barosu'nda hiçbir avukat zanlıları savunmayı kabul etmedi.

Ancak yasa gereği baro, 3 zanlı için avukat atadı. Bu nedenle uzun bir süre karakolda bekletilen zanlılar, avukat krizinin çözülmesinin ardından adliyeye sevkedildi.

Zanlılar savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan zanlılardan Ahmet Suphi Altındöken, "canavarca hisle öldürme", Necmettin Altındöken ile Fatih Gökçe ise "suça iştirak, yardım ve yataklık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 zanlı mahkemedeki sorgularının ardından tutuklandı.